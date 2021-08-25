25 августа 2021 г., 18:05

Исследователи из Йельского университета обработали 12,7 млн твитов от 7331 пользователя и пришли к выводу, что социальные сети такими функциями, как лайки и репосты, фактически обучают пользователей писать более эмоциональные посты – если пользователь писал эмоциональный пост и получал количество лайков и ретвитов выше среднего, то последующие посты становились более эмоциональными.

В целом, исследование можно назвать описанием довольно несложной положительной обратной связи. Поскольку все пользователи соцсетей фактически выступают перед публикой, они делают то, что артисты и музыканты научились делать столетия назад :-) Я вот тоже знаю, что пост про клавиатуры вызовет реакцию одной части аудитории, а упоминание о режиме работы и удаленной работе вызовет бурную дискуссию – в другой.

Положительная обратная связь

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