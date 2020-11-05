Поколение в смартфоне

5 ноября 2020 г., 13:35

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Компания App Annie представила результаты отчета о мобильных предпочтениях поколения Z (рожденные в начале 2000-х). Уже сейчас «зуммеры» становятся одним из основных потребительских сегментов в мире, обогнав миллениалов. Поколение Z – это треть населения планеты, и ежегодные расходы этой возрастной группы оцениваются в 143 млрд. долл. При этом 98% представителей данного поколения являются пользователями смартфонов, а свой первый аппарат они в среднем получают в возрасте 10 лет.

В третьем квартале первое место по росту количества активных пользователей поколения Z занимает Индонезия, где их стало больше на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот наибольшая разница наблюдается в США: рост активных пользователей среди зумеров на американском рынке почти вдвое больше, чем в возрастной группе 25+.

Поколение Z больше взаимодействует с неигровыми приложениями: число посещений таких приложений из топ-чартов на 20% больше, чем у более возрастных групп. Так, в месяц зумеры заходят в неигровые приложения около 120 раз и проводят там 4,1 часа – для сравнения представители возрастной группы 25+ заходят 100 раз и проводят в них в среднем 3,7 часа.

Однако в мобильных играх результаты другие: в среднем «зеды» проводили 6,7 часа в мобильных играх и заходили в них около 56 раз в месяц. Люди в возрасте 25+ в месяц проводят в таких приложениях почти на 20% больше времени (7,9 часа), и заходят в них на 10% чаще (в среднем 61 раз).

Приложениям из категорий «Финансы» и «Шопинг» пока не удалось в полной мере завоевать аудиторию поколения Z, однако по сравнению с 2019 г. зумеры стали использовать их гораздо чаще. Количество времени, которое они в III квартале провели в приложениях данных категорий, увеличилось на 61 и 54% соответственно по сравнению с результатами прошлого года.

TikTok и Snapchat – лидеры по индексу Gen Z у зумеров в 9 из 10 анализируемых стран среди социальных сетей, что указывает на важность фото- и видеоконтента для успешной стратегии компании, которая планирует привлечь аудиторию «зедов».

Казуальная аркада Among Us, где игрокам нужно общаться и объединяться для поисков предателя среди группы, стала третьей по популярности игрой в мире во многом благодаря стримам в Twitch и уникальному командному мультиплееру, что говорит о привлекательности у поколения Z игр с сильной социальной механикой.

Почти треть времени, проведенного поколением Z в играх, приходится на казуальные головоломки, а именно на категорию «три в ряд» (Candy Crush Saga и Toon Blast). 25% времени зумеры провели в Battle Royale (PUBG Mobile и Free Fire). В играх сегмента Casual Simulation, таких как Minecraft Pocket Edition и Roblox, среди пользователей также наблюдалось больше именно представителей зумеров, если сравнивать с другими игровыми жанрами.

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