Подрезали крылья муравью

9 ноября 2020 г., 17:55

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Интересно развиваются события вокруг Ant Group. Финансовая группа, детище Джека Ма, шла полным ходом к IPO сразу на двух площадках – Шанхае и Гонконге, – и собиралась привлечь рекордные 35 млрд. долл. при оценке в 280 млрд. Но буквально за несколько дней до размещения поступили сообщения о том, что китайские власти потребовали дополнительного отчета, а затем вышли новые требования для платежных систем в Китае. Теперь такие системы должны будут подчиняться нормам резервирования средств, аналогичные тем, что действуют для банков.

На данный момент IPO отложено на срок не менее 6 месяцев – ведь так просто деньги не зарезервируешь. И вот, как результат, аналитики прогнозируют, что оценка Ant Group, скорее всего, упадет на 25-50%. Поскольку, если платежная система соответствует нормам для банков и резервирует средства как банк, то и оценивать её надо как банк.

Из этого вытекает неприятное следствие – если Ant Group оценивается не в 280 млрд, а в 140, то это меньше, чем она стоила два года назад, когда привлекала последний раунд финансирования. Ну, и интерес инвесторов к такому бизнесу немного меньше. Или намного меньше. И история успеха становится немного странной.

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