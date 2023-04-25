Подажі IBM у першому кварталі зросли на 4,4% до 14,25 млрд дол.

25 апреля 2023 г., 9:25

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IBM проінформувала про результати першого кварталу.





Виторг зріс на 4,4% порівняно з попереднім роком у постійному валютному вираженні, до 14,25 млрд дол., але це приблизно на 100 млн дол. нижче консенсус-оцінки Уолл-стріт. Однак IBM заявила, що сильний долар знизив скоригований дохід більш ніж на 1 мільярд доларів.





Скоригований прибуток у розмірі $1,36 на акцію перевершив консенсус-прогноз у $1,26, а вільний грошовий потік у розмірі 1,3 млрд дол. значно випередив консенсус-прогноз у 870 млн дол.





Дохід від продажу програмного забезпечення зріс на 1,6%, до 5,9 млрд дол., а підрозділ Red Hat продемонстрував значне зростання на 8%. При цьому напрямки Automation та Security впали на 1%, а по Data & AI зріст був лише на 1%.





Виручка від консалтингу зросла на 8,2% з поправкою на валюту, до 5 млрд дол.





Інфраструктурний бізнес компанії, який включає сегмент мейнфреймів, впав на 3,7% та трохи не дотягнув до прогнозів на рівні 3,1 млрд дол., на що вплинув минулорічний запуск нового покоління процесорів.





Виручка по напрямку мейнфреймів компанії z Systems зросла на 11%, в той час як продажі розподіленої інфраструктури залишилися на колишньому рівні. Очікується, що дохід від інфраструктури за весь рік знизиться відповідно до закінчення терміну служби продукту, сказав фінансовий директор Джеймс Кавано (James Kavanaugh), хоча він зазначив, що IBM поставила вдвічі більше обчислювальних потужностей в рамках продажів своїх мейнфреймів z15, ніж його попередника z14.





«Ми добре розпочали рік, отримавши однозначне зростання доходів у постійній валюті відповідно до нашої середньострокової моделі та зростання вільного грошового потоку, - зазначив генеральний директор Арвінд Крішна (Arvind Krishna). - Основу зростання склали програмне забезпечення та консалтинг, оскільки клієнти продовжують прискорювати свої цифрові трансформації, модернізувати додатки, автоматизувати робочі процеси та створювати гнучкі та безпечні гібридні хмарні середовища». Він повторив, що зростання доходів і грошових потоків є головними пріоритетами для компанії до кінця року.





Аналітики зазначають, що загальне зростання IBM було нижчим за рівень інфляції. При цьому визначають, що Арвінд Крішна попереджав, що консалтингова база може зазнати певного послаблення, він зауважив, що зосередженість компанії на зростанні маржі може стати аргументом проти збереження консалтингового підрозділу в довгостроковій перспективі.





За словами глави IBM, штучний інтелект - сфера, в якій компанія була піонером зі своїм комп’ютером Watson, буде в центрі уваги і надалі. «За прогнозами, до 2030 року штучний інтелект додасть 16 трильйонів доларів до світової економіки, а залучення клієнтів на ранніх стадіях на 70% прискорює час окупності», наголосив Арвінд Крішна.





Голубий гігант підтвердив свій річний прогноз зростання доходів в діапазоні від 3% до 5%.

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