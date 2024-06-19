19 июня 2024 г., 17:25

Звістка – просто подарунок для конспірологів. До ради директорів OpenAI – тобто non-profit організації, – увійшов Пол Накасоне, колишній глава Агентства національної безпеки США. Він також займеться роботою в рамках комітету з Safety and Security (якщо ви знаєте переклад, що відрізняється від «безпека і безпека», підкажіть), про створення якого було оголошено місяць тому.

NSA (National Security Agency) за своїми функціями – це найсекретніший підрозділ розвідки, який спеціалізується на операціях щодо комунікацій та інформаційної безпеки. Причому його діяльність включає як розвідку, так і контррозвідку.

Подарунок для конспірологів

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