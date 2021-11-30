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По замерам Adobe, в США расходы на Черную пятницу снизились до 8,9 млрд долл.

30 ноября 2021 г., 17:11
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По замерам Adobe, в США расходы на Черную пятницу снизились до 8,9 млрд долл.

Согласно данным Digital Economy Index, который готовит Adobe, американские потребители в минувшую Черную пятницу потратили 8,9 млрд долл.

Adobe отметила, что впервые зафиксировала сокращение расходов в один из самых активных торговых дней с 2012 года.

По словам Adobe, отчасти причина снижения расходов заключалась в том, что потребители начали делать покупки раньше в этом году. Исследователи компании обнаружили, что с 1 по 28 ноября в США было потрачено 99,1 млрд долл., что на 13,6% больше, чем за год.

Adobe прогнозирует, что расходы в период активных продаж с 1 ноября по 1 декабря достигнут 207 млрд долл., что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

Частично причина того, что показатели упали в сезон больших продаж в этом году, — это отсутствие скидок и распродаж, предлагаемых розничными торговцами. Компании, по словам Adobe, перекладывают расходы, связанные с проблемами цепочки поставок, на самих клиентов, предоставляя более слабые скидки в период праздников.

Также исследователи Adobe сообщили, что более 41% онлайн-продаж приходятся на смартфоны, в то время как количество посещений сайтов электронной коммерции с этих устройств достигло 59,4%. Вероятно это означает, что многие покупатели просматривают веб-страницы на своих телефонах, но при этом делают покупки используя настольные компьютеры или ноутбуки.

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