По итогам за год продажи HP выросли на 12,1% до 63,5 млрд долл.

24 ноября 2021 г., 14:02

Компания HP представила итоги четвертого квартала своего финансового года.



Выручка составила 16,7 млрд долл., что на 9,3% больше, чем год назад, с прибылью в 3,1 млрд долл., или 2,71 доллара на акцию.



На Уолл-стрит ожидали, что HP сообщит о выручке за четвертый квартал в размере 15,4 млрд долл. с прибылью без учета GAAP в размере 88 центов на акцию.



Генеральный директор Энрике Лорес (Enrique Lores) заявил, что HP увидела высокий спрос в четвертом квартале и имеет хорошие позиции благодаря своему портфелю оборудования, программного обеспечения и служб по подписке.



Продажи ПК повлияли на результаты HP. Выручка от персональных систем в четвертом квартале составила 11,8 млрд долл., увеличившись на 13%. Продажи потребительских систем при этом сократились на 3% за квартал, а коммерческих - выросли на 25%. Общее количество продаж в штучном выражении упало на 9% в четвертом квартале.



Системы печати принесли HP 4,9 млрд долл., что лишь на 1% больше, чем год назад.



В целом по итогам за 2021 финансовый год общие продажи компании выросли на 12,1% до 63,5 млрд долл. Компания завершила год с прибылью 6,5 млрд долл.

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