По итогам минувшего квартала AMD нарастила долю на рынке процессоров x86 до рекордных 25,6%

11 февраля 2022 г., 10:15

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Как сообщает Venturebeat, по данным Mercury Research на конец года, Advanced Micro Devices значительно увеличила свою долю на рынке процессоров x86. В четвертом квартале 2021 года она занимала рекордные для себя 25,6% этого сегмента.



Отмечается, что AMD наращивает долю (на объединенном рынке чипов x86 для ПК, игровых консолей и Интернета вещей) по сравнению с Intel в течение 11 кварталов благодаря использованию архитектуры Zen, которая позволяет чипам AMD обрабатывать больше инструкций за такт. Но все же в четвертом квартале Intel вернула себе часть рынка мобильных устройств.



Каждый сегмент рынка процессоров x86 вырос в прошедшем квартале, причем лишь в мобильном были относительно слабые поставки, однако во всех остальных секторах наблюдался заметный рост. И все же в целом рынок снизился по сравнению с прошлым годом, в основном из-за падения объемов мобильных процессоров начального уровня, которое произошло в середине 2021 года.



Для всего рынка процессоров для ПК, который включает и устройства Arm для Chromebook и компьютеры Apple на базе M1, диманика была ощутимой. Рынок x86 вырос на 16% в 2021 году, отметил Дин Маккаррон, президент Mercury Research. “Общий размер рынка, включая IoT и SoC, такие как те, которые используются для игровых консолей, а также Chromebook на базе Arm и компьютеры Mac c M1 от Apple, превысил 500 миллионов единиц в 2021 году”, отметил он. Без Arm-чипов, только x86 - примерно 471 миллион. Доход только от процессоров x86 за год достиг 74 млрд долл., что на 10,7% больше, чем в 2020 году, когда он составлял 66,6 млрд долл.



Что касается общей доли, которая включает в себя не только клиентские процессоры и серверы для ПК, но также IoT и полузаказные продукты, используемые в таких продуктах, как игровые консоли, AMD увеличила долю в четвертом квартале, в основном благодаря очень значительному увеличению поставок игровых консолей. Чипы компании используются в Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X/S.



В результате AMD достигла нового рекордного уровня общей доли - 25,6% - в четвертом квартале 2021 года, побив предыдущий рекорд в 25,3%, установленный пятнадцать лет назад в финальном квартале 2006 года.



Совокупная доля в годовом исчислении составила 76,7% для Intel и 23,3% для AMD, что на 3,6 пункта выше для AMD и ниже для Intel по сравнению с результатами 2020 года, составляющими 80,3% против 19,6%. В доля по итогам года также новый рекорд для AMD, удалось побить рекорд все того же 2006 года в 22,9%.



В четвертом квартале Intel частично оправилась от спада производства мобильных процессоров, который наблюдался в третьем квартале, и у компании был очень сильный рост поставок настольных компьютеров. Это привело к росту Intel в сегменте процессоров для настольных и мобильных устройств, опережающему рост AMD.



По оценкам Mercury, доля ПК с чипами Arm (включая Chromebook и компьютеры Mac на M1) составляет 9,5% по сравнению с 8,3% в прошлом квартале и почти втрое превышает 3,4% показатель в годовом сравнении. Что объяснется очень сильным ростом в этом квартале у Apple.



К слову, доля VIA/Zhaoxin уже близка к нулевой во всех сегментах, но они все еще выпускаются.



Самый недавний минимум у AMD в 11,6% был зафиксирован в первом квартале 2016 года, а рекордно низкий показатель составлял 5,5% во втором квартале 1997 года.

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