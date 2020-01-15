 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 1-2 (1198)

05.01 - 12.01

читать

Архив номеров

Что для вас является метрикой простоя серверной инфраструктуры?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Тимур Ягофаров

Тимур Ягофаров

По CES 2020 с улыбкой

15 января 2020 г., 18:05
+22
голоса

В потоке новостей с одной из крупнейших в мире выставок электроники встречаются весьма забавные сообщения, при чтении которых сама собой возникает улыбка.

Пожалуй, самой неожиданной новинкой нынешней CES стал управляемый со смартфона мини-робот Charmin RollBot. Казалось бы, цифровизация проникла во все сферы современной жизни, однако разработчики этого устройства лишний раз напомнили, что никакой смартфон или планшет не заменит обычную туалетную бумагу. А на случай, когда она в самый неподходящий момент закончится, можно вызвать ее персональную  доставку. Именно на эту функцию и рассчитан Charmin RollBot. Остается лишь догадываться, кто должен поддерживать оперативный запас этого стратегически важного продукта.
По CES 2020 с улыбкой
Не менее умилительным выглядит и, так называемый, умный подгузник Lumi от Pampers. По заявлению производителя, эта революционная система "все в одном" собирает данные в реальном времени и обеспечивает интуитивный подход, помогая родителям предугадывать потребности малыша. Система Lumi объединяет видео-няню, два датчика активности, закрепленные на подгузнике, и мобильное приложение, на которое поступает информация о том, что подгузник пора сменить, а также данные об активности и продолжительности сна ребенка. Даже сложно представить, как прежде родители обходились без непрерывного мониторинга детей-грудничков.
По CES 2020 с улыбкой
Коль мы уже заговорили про умный дом, то все та же корпорация Procter & Gamble, что выпустила и два предыдущие устройства, показывала также умную сетевую систему ароматизации дома AIRIA. Технологии нагрева и диффузионного распыления ароматизаторов позволяют преобразить атмосферу дома одним нажатием кнопки, выбрав аромат и его интенсивность. Airia использует интеллектуальную технологию распределения до 100 000 капель аромата в секунду. Пользователи могут настроить свой домашний аромат и откалибровать его до точного уровня.
По CES 2020 с улыбкой
А персональный принтер тональный Opte Precision Skincare позволяет с большой точностью выполнять уход за кожей. Система сканирует кожу, выявляет зоны гиперпигментации и точечно наносит корректирующую сыворотку для достижения ее естественной красоты. Вот уж совершенно неожиданная сфера применения принтеров, а, казалось бы, технология печати уже уходит из нашей жизни.

По CES 2020 с улыбкой


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  