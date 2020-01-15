По CES 2020 с улыбкой

15 января 2020 г., 18:05

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В потоке новостей с одной из крупнейших в мире выставок электроники встречаются весьма забавные сообщения, при чтении которых сама собой возникает улыбка.

Пожалуй, самой неожиданной новинкой нынешней CES стал управляемый со смартфона мини-робот Charmin RollBot. Казалось бы, цифровизация проникла во все сферы современной жизни, однако разработчики этого устройства лишний раз напомнили, что никакой смартфон или планшет не заменит обычную туалетную бумагу. А на случай, когда она в самый неподходящий момент закончится, можно вызвать ее персональную доставку. Именно на эту функцию и рассчитан Charmin RollBot. Остается лишь догадываться, кто должен поддерживать оперативный запас этого стратегически важного продукта.



Не менее умилительным выглядит и, так называемый, умный подгузник Lumi от Pampers. По заявлению производителя, эта революционная система "все в одном" собирает данные в реальном времени и обеспечивает интуитивный подход, помогая родителям предугадывать потребности малыша. Система Lumi объединяет видео-няню, два датчика активности, закрепленные на подгузнике, и мобильное приложение, на которое поступает информация о том, что подгузник пора сменить, а также данные об активности и продолжительности сна ребенка. Даже сложно представить, как прежде родители обходились без непрерывного мониторинга детей-грудничков.



Коль мы уже заговорили про умный дом, то все та же корпорация Procter & Gamble, что выпустила и два предыдущие устройства, показывала также умную сетевую систему ароматизации дома AIRIA. Технологии нагрева и диффузионного распыления ароматизаторов позволяют преобразить атмосферу дома одним нажатием кнопки, выбрав аромат и его интенсивность. Airia использует интеллектуальную технологию распределения до 100 000 капель аромата в секунду. Пользователи могут настроить свой домашний аромат и откалибровать его до точного уровня.



А персональный принтер тональный Opte Precision Skincare позволяет с большой точностью выполнять уход за кожей. Система сканирует кожу, выявляет зоны гиперпигментации и точечно наносит корректирующую сыворотку для достижения ее естественной красоты. Вот уж совершенно неожиданная сфера применения принтеров, а, казалось бы, технология печати уже уходит из нашей жизни.

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