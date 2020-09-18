PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября по цене от 12 999 грн

18 сентября 2020 г., 15:05

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Sony Interactive Entertainment (SIE) объявила дату запуска и цену долгожданной игровой системы следующего поколения, PlayStation 5.



Как сообщается, 19 ноября консоль станет доступна во всем мире, включая Украину. Цена PlayStation 5 Digital Edition на украинском рынке составит 12 999 грн, а PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray — 15 999 грн.



Подчеркивается, что обе модели PS5 получили один и тот же специальный процессор со встроенными центральным и графическим процессорами для великолепной графики в качестве до 4K, а также один и тот же сверхскоростной SSD с интегрированным модулем I/O, обеспечивающий молниеносную загрузку. Обе версии консоли обеспечат эффект полного погружения в игры благодаря беспроводному контроллеру DualSense и трехмерному звуку: благодаря этому пользователям будет доступен одинаково революционный геймплей, независимо от того, какую PlayStation 5 они выберут.



«С тех пор, как мы анонсировали новое поколение PlayStation в прошлом году, мы получили масштабную поддержку со стороны разработчиков и геймеров по всему миру, и для нас это большая честь», — отметил Джим Райан, президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment. — «Уже через пару месяцев выйдет PlayStation 5, которая будет обладать по-настоящему инновационными возможностями и превзойдет все ожидания от того, как могут выглядеть, звучать и ощущаться игры. Мы с нетерпением ждем момента, когда наши фанаты прочувствуют невероятную скорость, еще большее погружение и захватывающий игровой процесс на PlayStation 5 после выхода консоли в ноябре этого года».



Благодаря таким разнообразным тайтлам, как Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War и Demon’s Souls, на PlayStation 5 будет доступна лучшая линейка игр в истории PlayStation. Эксклюзивы для PlayStation 5 от SIE Worldwide Studios при запуске будут стоить от 1 699 грн до 2 999 грн.



Для того чтобы поддержать пользователей PlayStation 4, пока они готовятся к переходу на консоль нового поколения, SIE выпустит версии нескольких эксклюзивов на PlayStation 4: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure и Horizon Forbidden West. И хотя эти три игры были разработаны с учетом всех особенностей PlayStation 5 и ее уникальных технологий следующего поколения вроде ультра-высокоскоростного SSD и контроллера DualSense, владельцы PlayStation 4 также смогут насладиться этими играми, когда они поступят в продажу. Цифровые версии игр для PlayStation 4 включают бесплатное обновление для обеих консолей PlayStation 5, а версии на дисках для PlayStation 4 — бесплатное обновление для PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-Ray.



Кроме того, сегодня SIE представила PlayStation Plus Collection — тщательно подобранную линейку игр для PlayStation 4, определивших нынешнее поколение консолей, которые будут доступны подписчикам PlayStation Plus на PlayStation 5. В коллекцию PlayStation Plus входят такие получившие признание критиков хиты, как Batman ™ Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 и многие другие.



SIE также объявила цены на следующие аксессуары, которые выйдут одновременно с PlayStation 5:



• Беспроводной контроллер DualSense — 2 099 грн

• Гарнитура PULSE 3D с поддержкой 3D-звука и двумя шумоподавляющими микрофонами — 2 999 грн

• HD камера с двумя объективами 1080p, предназначенная для записи геймеров и их эпических игровых моментов — 1 799 грн

• Media Remote (пульт управления) для удобной навигации по фильмам и стриминговым сервисам — 899 грн

• Зарядная станция для удобной зарядки двух беспроводных геймпадов DualSense —899 грн.

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