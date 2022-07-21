Платіжний додаток Google Pay стає «Google Гаманцем» та буде доступний в Україні з новими можливостями

21 июля 2022 г., 13:25

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Мільйони людей щодня використовують свої телефони, щоб оплачувати покупки в магазинах, користуватись громадським транспортом, зберігати квитки на події, посадкові талони тощо. Також за останні кілька років з’явилися нові цифрові елементи, такі як електронні ключі від автомобіля та цифрові версії документів.

Відтепер додаток Google Pay стане «Google Гаманцем» (Google Wallet) та підтримуватиме нові цифрові елементи. «Google Гаманець» стандартизує збереження та доступ до основних елементів, таких як платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадкові талони та картки лояльності. Новий додаток буде доступний в Україні на Android і Wear OS.

Конфіденційність і безпека є наріжним каменем «Google Гаманця», тому користувачі мають можливість детально його налаштовувати. Особисті документи без дозволу не будуть передаватись навіть у Google, а якщо телефон загублено або викрадено, його можна знайти, заблокувати або стерти з нього дані за допомогою функції «Знайти пристрій».

Протягом найближчого часу «Google Гаманець» стане доступний для всіх користувачів. Ті, в кого увімкнено автоматичне оновлення, побачать, що їхній додаток Google Pay оновився до «Google Гаманця». Користувачам, які не мають автоматичного налаштування оновлень, треба буде вручну оновити додаток з Google Play. Нові користувачі можуть завантажити додаток «Google Гаманець» на Google Play.

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