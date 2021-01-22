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Платформа Oracle APEX для разработки приложений стала доступна в виде облачного сервиса

22 января 2021 г., 10:55
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Платформа Oracle APEX для разработки приложений стала доступна в виде облачного сервиса

Популярная платформа Oracle APEX для разработки приложений с минимальным программированием стала доступна как управляемый облачный сервис. Это позволит разработчикам создавать корпоративные приложения для работы с базой данных быстро и без лишних усилий.

Сервис Oracle APEX Application Development основан на платформе APEX, история которой насчитывает уже два десятилетия. Ее используют 500 тыс. разработчиков для создания современных мобильных и веб-приложений. Оригинальная платформа APEX доступна как часть СУБД Oracle Database, а новая платформа APEX Application Development – это отдельный сервис, который поддерживает множество приложений.

Сервис работает на базе облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure (OCI) и поддерживает более 500 пользователей, неограниченное количество приложений и может эластично масштабироваться, если потребуются дополнительные ресурсы. Стоимость сервиса составляет от $360 в месяц. Согласно недавнему исследованию Pique Solutions, Oracle APEX позволяет разрабатывать корпоративные приложения в 38 раз быстрее без необходимости изучения сложных технологий.

Новый сервис APEX Application Development подойдет для разработчиков, которые предпочитают удобную декларативную разработку вместо сложного традиционного программирования. Сервис входит в подписку Oracle Cloud Free Tier, которая дает право пользоваться им бесплатно. Приложения, созданные и развернутые с помощью сервиса APEX Application Development, имеют высокую защищенность, масштабируемость, доступность и производительность, которые обеспечиваются решением Oracle Autonomous Database. Поэтому разработчики могут сосредоточиться на решении бизнес-проблем, а не тратить время на изучение лежащей в основе технологии.

Сервис APEX также предварительно настроен для работы с Oracle REST Data Services (ORDS) и SQL Developer Web. С помощью ORDS разработчики могут создавать пользовательские интерфейсы REST API на основе данных своих приложений, а с помощью SQL Developer Web – составлять SQL-запросы и графически моделировать данные. Если потребуются дополнительные возможности традиционного программирования, можно одним нажатием выполнить апгрейд сервиса до полнофункциональной базы данных Oracle Autonomous Transaction Processing с Oracle APEX, которая поддерживает традиционные клиентские приложения Oracle Database, работающие через API, SQL*Net, а также поддерживает и Autonomous Data Guard.

Архитектура Oracle APEX обеспечивает тесную интеграцию с базой данных и в 10 раз ускоряет обмен данными между приложением и базой данных. Как результат, сокращается время отклика для конечных пользователей приложений. Кроме того, APEX позволяет разработчикам приложений использовать всю мощь и простоту работы с данными с помощью SQL запросов.

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