Главная » Новости Планшети Samsung Galaxy Tab S9 підтримують електронне перо S Pen і рівень захисту IP68 27 июля 2023 г., 16:15 0

Tweet Компанія Samsung Electronics представила нові преміальні планшети серії Galaxy Tab S9. Всі три моделі – Galaxy Tab S9, S9+ та S9 Ultra – мають дисплеї Dynamic AMOLED 2X та процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Електронне перо S Pen із захистом IP68, яке йде в комплекті, допомагає користувачам втілювати свої ідеї в життя. Серія планшетів Galaxy Tab S вперше отримала клас захисту IP68, тож користувачі зможуть слідувати за своїм натхненням, хоч би де вони були – чи то вдома, чи то вирушивши в подорож.



«Сьогодні на ринку немає пристроїв такого рівня, як Galaxy Tab S9. Справжній революціонер у своїй категорії, він є першим у цьому класі, що цілком відповідає очікуванням користувачів від планшета. І все це – у компактному корпусі преміального класу, – сказав ТМ Ро, президент і керівник підрозділу Mobile eXperience Business у Samsung Electronics. – Завдяки серії Galaxy Tab S9 користувачі можуть реалізовувати свої грандіозні ідеї та втілювати їх у життя без жодних перешкод».



Модель 1 Galaxy Tab S9 Ultra оснащена 14,6-дюймовим дисплеєм з технологією Dynamic AMOLED 2X. HDR10+ серії Galaxy Tab S9 дає змогу оптимізувати якість зображення для кожної окремої сцени та кадру з широким діапазоном кольорів і яскравості. Динамічна частота оновлення екрана планшетів серії Galaxy Tab S9 автоматично калібрується від 60 до 120 Гц для збалансування плавного відгуку з оптимізованою ефективністю роботи акумулятора. Функція Eye Comfort також послаблює навантаження на очі завдяки низькому рівню випромінювання синього світла, що зменшується більш ніж на 70%. Фотографії, креслення, анімація й інші зображення – чіткіші та яскравіші, а деталі – виразніші. Крім того, завдяки співвідношенню сторін 16:10 дивитися телевізійні шоу та фільми на планшеті так само зручно, як і на комп’ютері чи ноутбуку.



Розважатися на планшетах серії Galaxy Tab S9 стало ще цікавіше завдяки об’ємному звуку, що відтворюється через збільшені на 20% чотири динаміки з акустичною системою AKG та технологією Dolby Atmos з ефектом занурення. А щоб відчути звучання, наче ви в кінотеатрі, можна вибрати кастомізовані налаштування для ігор, прослуховування музики, відеодзвінків тощо. Інноваційна технологія Vision Booster дає змогу використовувати планшет Galaxy Tab S9 на вулиці, адже тепер датчик автоматично визначає рівень зовнішнього освітлення та відповідно адаптується, щоб зберегти необхідну яскравість зображення. А за допомогою обкладинки Smart Book Cover можна поставити пристрій на стіл та переглядати контент як у книжковому, так і в альбомному форматі.



Планшети серії Galaxy Tab S9 мають більш витончений дизайн порівняно з попередніми моделями, однак є не менш потужними. Кожен пристрій оснащено флагманським процесором Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform для Galaxy. Вперше на планшеті Galaxy використано передову технологію випаровувальної камери. Завдяки внутрішній випаровувальній камері, яка спеціально розроблена з урахуванням особливостей планшетів, серія Galaxy Tab S9 є найбільш енергоефективною в лінійці Galaxy Tab за всю історію її існування. Нове двостороннє тепловідведення допомагає підтримувати найкращу продуктивність протягом більш тривалого періоду використання.



Кожен преміальний планшет Galaxy Tab S9 постачається з електронним пером Galaxy S Pen. Відтепер планшети серії Galaxy Tab S9 та перо S Pen мають захист від води й пилу за стандартом IP68, що відкриває більше можливостей для реалізації різних ідей. За допомогою S Pen можна також писати в пошукових рядках, браузерах, магазинах застосунків та у спеціалізованих застосунках від Samsung, а нова двостороння зарядка гарантує, що перо завжди буде заряджене незалежно від того, яким боком воно прикріплене до планшета. Крім того, користувачі можуть перейти на кастомізовану версію S Pen Creator Edition, щоб отримати ще більше преміальних можливостей. S Pen Creator Edition створено з текстурованого матеріалу для зручного тримання та ширшим кутом нахилу.



Завдяки функції Multi Window на екрані Galaxy Tab S9 можуть відображатися одночасно до трьох застосунків у вигляді впорядкованої сітки, яку досить легко налаштовувати. Досліджувати інформацію в інтернеті, переглядати зображення у Samsung Gallery та занотовувати ідеї в Samsung Notes – все це можна робити одночасно на одному екрані. А завдяки функції Pop-Up View застосунки доступні для перегляду у вигляді вікон, що спливають, на головному екрані.



Клавіатура-обкладинка Book Cover Keyboard і режим DeX10 на планшетах серії Galaxy Tab S9 дають змогу замінити роботу повноцінного ноутбука, забезпечуючи максимальну портативність планшета, що підійде для подорожей або віддаленої роботи. Клавіатура Book Cover Keyboard з регульованим кутом нахилу та підсвіткою за відчуттями схожа на легкий персональний комп’ютер. Водночас режим DeX Mode має зручний курсор, гнучкі можливості зміни розміру та розміщення вікон, а також функцію Second Screen, що дає змогу дзеркально відображати або розширювати екран ПК на планшеті. Під час відеозустрічі в Google Meet працювати ще простіше, адже можна одночасно користуватися спільним екраном і редагувати документ Samsung Notes в реальному часі.



Планшети серії Galaxy Tab S9 з новими та вдосконаленими застосунками створені для професійного підходу до роботи та творчості. Пакет GoodNotes вперше пропонує нові можливості для створення нотаток і ведення журналів на Android, що ексклюзивно доступно для користувачів Galaxy. Крім того, нотатки, створені в GoodNotes на всіх платформах, можна легко розіслати друзям та одночасно їх редагувати.



Професійний відеоредактор LumaFusion значно поліпшує роботу над створенням контенту, яким так само легко поділитися. Навіть великі формати зображення та відео, зняті на камеру смартфона Galaxy, можна без зайвих зусиль передати на планшет Galaxy Tab S9 за допомогою функції Quick Share. LumaFusion використовує всі переваги великого екрана Galaxy Tab S9 Ultra, гарантуючи високу точність для редагування відео.



Clip Studio Paint тепер має адаптований інтерфейс з можливістю використання на планшеті різних методів малювання чи мистецтва. Натомість ArcSite розширює можливості дизайнерів і архітекторів, перетворюючи їхні креативні ідеї на ретельно розроблені 2D CAD-креслення, комплексні плани об’єктів і точні розрахунки. Завдяки тісній співпраці з Google для оптимізації роботи на великих екранах, користувачі можуть скористатися партнерськими застосунками, щоб легко виконувати завдання та втілювати ідеї в реальність на планшетах серії Galaxy Tab S9.



Пристрої серії Galaxy Tab S9 інтегруються в екосистему Galaxy. Користуватися інструментами для творчості дуже просто, коли планшети Galaxy Tab S9 під’єднані до інших пристроїв. Завдяки функції Multi Control можна копіювати, вставляти або перетягувати текст та зображення безпосередньо між планшетом і смартфоном. Вона також дає змогу користувачам керувати смартфоном за допомогою тачпада Galaxy Tab S9.



На рівні з преміальним користувацьким досвідом від програмного забезпечення, дизайн планшетів серії Galaxy Tab S9 має визначні ознаки флагманських смартфонів серії Galaxy S, наприклад, таке саме стильне розміщення блоку камер. Планшети серії Galaxy Tab S9 завтовшки всього 5,5 мм (Tab S9 Ultra) вирізняються легкістю та витонченістю, а також міцністю за стандартом IP68. Вони стійкі до ударів і подряпин завдяки корпусу з армованого алюмінію. Для тих, чиї найкращі ідеї з’являються у найнесподіваніший час, планшет Galaxy Tab S9 – супутник, який можна використовувати будь-де та будь-коли і якому під силу витримати напружений робочий день. А завдяки обкладинці Outdoor Cover користувачі можуть бути спокійні, адже їхній планшет надійно захищено.



Серія Galaxy Tab S9 – ще один приклад прагнення компанії Samsung створювати технології, що поліпшують життя людей і мають мінімальний вплив на навколишнє середовище. Порівняно з попередніми поколіннями серія Tab S9 має ширший спектр перероблених матеріалів як у внутрішніх, так і в зовнішніх компонентах. Він також поставляється в оновленому пакуванні, для якого використовується повністю перероблений папір.



Планшети серії Galaxy Tab S9 доступні для попереднього замовлення на деяких ринках з 26 липня, а в продажу вони з’являться з 18 серпня.



Серія доступна у двох кольорах: бежевому та графітовому і трьох розмірах: 14,6-дюймовий Tab S9 Ultra, 12,4-дюймовий Tab S9+ та 11-дюймовий Tab S9.



Планшет Galaxy Tab S9 отримає чотири покоління оновлень інтерфейсу One UI та ОС Android, а також п’ять років оновлень системи безпеки.



Ціна на Galaxy Tab S9 WiFi стартує від 36 999 грн за версію 128 ГБ, за версію на 256 ГБ – від 42 999 грн.



Ціна на Galaxy Tab S9 + стартує від 54 999 грн за версію 256 ГБ, Galaxy Tab S9 Ultra коштує від 69 999 грн за версію на 512 ГБ та 79 999 грн за версію 1 ТБ. «А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys 0

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