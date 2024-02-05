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Sergey Petrenko

Після зламу Cloudflare замінила навіть обладнання ЦОДу, що будується

5 февраля 2024 г., 16:25

Cloudflare повідомила, що зазнала зламу – у листопаді 2023 року внутрішні системи компанії, включаючи Jira, Confluence та Bitbucket, були зламані й зловмисники (Cloudflare вважає, що це були хакери на службі якоїсь держави) намагалися отримати доступ до управління одного з датацентрів у Сан-Паулу, який ще не було запущено.

Для атаки хакери використовували токен доступу та кілька облікових даних, які були пов'язані зі зламом Okta у жовтні минулого року. Виявляється, Cloudflare не відстежили їх та не відкликали ці дані. Натомість тепер повідомляють, що змінили понад 5000 доступів, залучених у продакшені, розділили тестові та продакшн середовища, перезалили та перезавантажили весь свій продакшн, включаючи ті сервери з софтом Atlassian, які зазнали зламу.

Все обладнання, яке використовувалось у незапущеному датацентрі, Cloudflare повернули виробникам. Хоча начебто воно й не було зламано. Радикально.

Після зламу Cloudflare замінила навіть обладнання ЦОДу, що будується

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