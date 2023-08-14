Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкоджено за добу 286 вибухонебезпечних предметів

14 августа 2023 г., 8:35

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомило, що протягом доби 12 серпня піротехнічні підрозділи залучалися 103 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 286 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 42,02 гектар.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 21 тис. 667 рази, Київщині – 8 тис. 432, Донеччині – 7 тис. 320, Миколаївщині – 5 тис. 686, Херсонщині – 6 тис. 906, Чернігівщині – 4 тис. 840, Сумщині – 2 тис. 397, Черкащині – 1 тис. 228.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 421 тис. 172 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 77 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 92 тис. 327 гектарів.



У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

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