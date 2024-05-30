Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 208 вибухонебезпечних предметів

30 мая 2024 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що 29 травня протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 161 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 208 вибухонебезпечних предметів, з них 1 од. авіаційні бомби, обстежено територію площею 266,8 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області - 30 тис. 640, Херсонщині – 12 тис. 863, Донеччині – 12 тис. 516, Київщині – 10 тис. 498, Миколаївщині – 7 тис. 977, Чернігівщині – 5 тис. 922, Сумщині – 3 тис. 710.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 497 тис. 166 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 950 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 544 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 134 тис. 873 га.



У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

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