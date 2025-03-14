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Піротехнічні підрозділи ДСНС з початку тижня знешкодили 411 вибухонебезпечний предмет

14 марта 2025 г., 8:15
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 348 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 411 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 223,82 га.
 
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 40 тис. 720, Херсонщині – 19 тис. 838, Донеччині – 16 тис. 527, Київщині – 12 тис. 249, Миколаївщині – 10 тис. 376, Чернігівщині – 7 тис. 307, Сумщині – 5 тис. 292.
 
З початку війни здійснено 198 тис. 519 виїздів, ліквідовано 23 тис. 689 пожеж, врятовано 5 тис. 807 осіб, надано психологічну допомогу 279 тис. 687 особам.
 
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 561 тис. 535 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 892 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 173 тис. 349 га.
 
У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону – 101.

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