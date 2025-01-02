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Підрозділ ГУР вперше у світі знищив повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5

2 января 2025 г., 8:15

Повідомляється, що 31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 “SeeDragon” знищено російський гелікоптер Мі-8.

Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

 

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