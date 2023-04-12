Підписка PC Game Pass від Microsoft тепер офіційно доступна в Україні за 190 грн на місяць

12 апреля 2023 г., 15:35

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PC Game Pass стає доступний у 40 нових країнах, включно з Україною. Підписка дозволить гравцям отримати миттєвий доступ до бібліотеки із сотень якісних комп’ютерних ігор для Windows, включаючи нові випуски Xbox Game Studios у перший день виходу, культові ігри Bethesda, членство в EA Play і переваги Riot. Нові ігри, які незабаром будуть доступні з PC Game Pass, включають Minecraft Legends (18 квітня), Redfall (2 травня) тощо.

Підписка PC Game Pass наразі пропонується в Україні за 190 грн на місяць. Нові учасники можуть відвідати xbox.com/pcgamepass, щоб дізнатися більше про те, як зареєструватися. З нагоди запуску PC Game Pass в Україні, нові учасники отримають спеціальну welcome пропозицію «3 місяці за 26,99 грн». Ті гравці, що брали участь у програмі Insider у період тестового режиму, в знак подяки отримають два безоплатні місяці підписки в PC Game Pass, без жодних додаткових дій. Можливість автоматично стане доступна безпосередньо в облікових записах учасників найближчими днями.

Таким чином загалом PC Game Pass тепер доступний для гравців із 86 країн світу.

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