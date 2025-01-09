Підключенням до Інтернету по оптоволокну в Україні користується вже 4,2 млн абонентів

9 января 2025 г., 10:25

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Відновлення та розвиток сфери електронних комунікацій – один із пріоритетів Мінцифри. Вперше за часи Незалежності було створено Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року. Вона зосереджена на двох основних напрямах: доступності сталого зв’язку та розвитку сфери електронних комунікацій як фундаменту економіки.

Протягом року ухвалено чотири ключові закони та 16 підзаконних актів, з яких вісім – євроінтеграційні. Зокрема, початок приєднання до «Роумінгу як вдома» та подовження пільгових роумінгових умов для українців в ЄС. Минулого року сфера зв'язку в Україні зростала та розвивалася попри воєнні виклики.

Мобільні оператори покрили зв’язком та інтернетом 809 населених пунктів і побудували 3400 нових базових станцій. На 35% підвищилась середня швидкість мобільного інтернету порівняно із 2023 роком – до 31,23 Мбіт/с. Для стабільної роботи мереж під час відключень електроенергії було встановлено понад 500 тис. акумуляторів і генераторів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), провела аукціон радіочастот (2100, 2300, 2600 МГц). На ньому оператори отримали ліцензії на користування частотами та сплатили 2,9 млрд грн за їх користування – кошти одразу спрямували в державний бюджет.

Також започатковано впровадження 5G: Уряд затвердив план підготовки до пілота 5G – запуск заплановано у Львові влітку 2025 року.

Київстар, VEON і Starlink підписали угоду про запуск революційної технології супутникового зв’язку Direct to Cell. Завдяки технології в українців буде зв’язок навіть у найвіддаленіших куточках країни. Україна стане однією з перших країн, де ця послуга буде доступною: восени 2025 року Київстар планує запуск функцій обміну SMS та OTT-повідомленнями. Наступним етапом стане голосовий зв’язок та передача даних.

Важливим напрямом у 2024 році став розвиток технології xPON, яка дозволяє залишатися на зв’язку до 72 годин в умовах відключень електроенергії. Згідно з рейтингом Digital Quality of Life Index Україна перша у світі за показником стабільності фіксованого інтернету. Кількість користувачів зросла до 8,4 млн, 4,2 млн з яких перейшли на сучасну оптоволоконну мережу xPON. За рік побудовано близько 50 тис. км оптики, а швидкість фіксованого інтернету зросла з 67,7 Мбіт/с у 2023 році до 83,8 Мбіт/с у листопаді 2024-го.

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