Під час нацвідбору на «Євробачення-2024» навантаження на «Дію» зросло майже у 20 разів, що й призвело до збоїв

5 февраля 2024 г., 10:45

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, повідомив, що 3 лютого була рекордна кількість користувачів у «Дії» за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, - 15 000 запитів у момент проведення нацвідбору на «Євробачення-2024».



«Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку», зазначив міністр.



Він також підкреслив, що «ми разом пишемо історію найшвидшого та наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі».



«Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень. Ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати. Дякую», резюмував Михайло Федоров у пості 3 лютого.

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