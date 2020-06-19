Первый продукт OpenAI впитал все доступные знания человечества

19 июня 2020 г., 17:14

+11

голос Tweet

Обычно системы искусственного интеллекта готовят для выполнения одной ограниченной функции, однако, API, первый коммерческий продукт когда-то неприбыльного стартапа OpenAI, может работать в разных амплуа, демонстрируя уровень компетентности, сопоставимый с однозадачными алгоритмами ИИ.

С этим продуктом, представленным вчера, OpenAI рассчитывает создать самую гибкую языковую систему ИИ общего назначения всех времён. Для этого, последние несколько месяцев компания занималась перекачиванием невероятных объёмов данных из Википедии, Интернета и множества книг в свою языковую модель.

Эти текстовые данные – триллионы слов, проанализированные суперкомпьютером компании Microsoft, образовали тот базис, который делает ПО API необыкновенно эффективным в переводе с одного языка на другой, написании новостей, очерков и поэм, в ответах на любые вопросы.

Работать с API очень просто, для этого в серии вопросов и ответов системе надо дать системе понять, чего от неё хотят, или скормить ей несколько абзацев для создания законченной статьи на ту же тему. При этом, ПО можно настраивать для получения более буквальных или более творческих результатов.

Пока продукт проходит закрытое тестирование, участие в котором возможно только по приглашениям. Таким образом, OpenAI хочет контролировать, как люди используют её технологии, выявлять и предотвращать злоупотребления.

На сегодняшний день эту технологию применяет Casetext для улучшения правового поиска, MessageBird – для обслуживания клиентов, Quizlet – для создания учебных материалов, а стартап Latitude с помощью API добавляет фэнтезийности в сценарий ролевой игры AI Dungeon.

Предполагается, что в конечном итоге API станет общедоступным. «Я не знаю точно, сколько времени это займет, – предупредил исполнительный директор стартапа, Сэм Альтман (Sam Altman). – Мы предпочитаем лучше опоздать, чем наломать дров в спешке. Мы будем делать ошибки и учиться на них».

В прошлом году, представляя языковую систему GPT-2, OpenAI предупредила, что эта технология может быть слишком мощной и привести к тому, что в Интернете появится ещё больше спама и фальшивых новостей. Подобные предостережения ещё более справедливы в отношении API, которое основано на следующей, в 100 раз более мощной системе GPT-3 и некоторых дополнительных языковых моделях.

Иронию ситуации отметил и Орен Эциони (Oren Etzioni), генеральный директор Алленовского института искусственного интеллекта – OpenAI сама предупредила, что её исследовательская технология слишком опасна для широкого использования, но затем улучшила её в 100 раз и превратила в продукт.

«Мы и не думаем, что сможем вот так сразу всё сделать правильно, – оппонирует критике Грег Брокман (Greg Brockman), соучредитель и технический директор OpenAI. – Тем не менее, лучше экспериментировать с такими технологиями сейчас, пока их еще можно контролировать, а извлечённые уроки применить к становящемуся всё более мощным искусственному интеллекту».

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации