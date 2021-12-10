Первый ноутбук ASUS с Windows 11 доступен в Украине

10 декабря 2021 г., 18:35

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Компания ASUS сообщила о доступности в Украине первого ноутбука производителя с предварительно установленной операционной системой Windows 11 — ASUS Zenbook Flip 13 OLED. Новинка относится к категории портативных универсальных ноутбуков «2-в-1». При массе 1,3 кг и толщине корпуса 13,9 мм, модель заявлена, как самый тонкий в мире ноутбук-трансформер, оснащенный OLED-экраном, с полным комплектом интерфейсов ввода-вывода.

Дисплей на базе OLED-панели с разрешением Full HD яркость 400 кд/м2, углы обзора 178° и охват 100% цветового пространства DCI-P3. При этом время отклика составляет 0,2 мс.

Благодаря поддержке активного стилуса ASUS Pen и программной платформы Windows Ink на экране ASUS Zenbook Flip 13 OLED удобно делать записи от руки и зарисовки прямо на ходу.

Поворотное крепление ErgoLift позволяет раскрывать экран на угол до 360°, этот ноутбук можно использовать не только как обычный ноутбук, но и фиксировать крышку под любым углом в зависимости от задания. Цифровой блок ASUS NumberPad 2.0, встроенный в тачпад, удобен для работы с расчетами, а клавиатура занимает всю ширину корпуса, причем в ее правой части нашлось место для колонки дополнительных клавиш.

Аппаратная платформа ASUS Zenbook Flip 13 OLED в максимальной конфигурации включает процессор Intel Core i7 11-го поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 3.0×4.

Аккумулятор поддерживает быструю зарядку — до 60% всего за 49 минут — и технологию ASUS USB-C Easy Charge, благодаря которой устройство можно зарядить от обычного зарядного устройства с разъемом USB-C, в частности от портативного аккумулятора, или зарядного устройства USB-C с технологией Power Delivery (PD).

Несмотря на тонкий корпус ноутбук-трансформер может предложить полный набор портов: полноразмерный разъем HDMI, два порта USB-C с поддержкой высокоскоростного интерфейса Thunderbolt 4 и порт USB 3.2 Gen1 Type-A.

Встроенный модуль Wi-Fi 6 (стандарт 802.11ax) обеспечивает скорость передачи данных до 2,4 Гбит/с. Комплексное решение WiFi Master включает технологии WiFi SmartConnect и WiFi Stabilizer, которые предназначены для обеспечения максимально стабильного соединения, фильтрации помех от других беспроводных устройств и автоматического выбора наилучшей точки доступа Wi-Fi из всех имеющихся.

В ASUS Zenbook Flip 13 OLED используется система интеллектуального акустическое шумоподавления, эффективно отсевающая посторонние шумы и обеспечивая чистое звучание голоса пользователя в голосовом чате и во время видеоконференций.

Ноутбук ASUS Zenbook Flip 13 OLED (UX363EA) с операционной системой Windows 11 уже доступен в Украине по цене от 49499 грн в конфигурации с процессором Intel Core i7-1165G7, ОЗУ 16 ГБ и SSD 1 ТБ, ОС Windows 11 Pro.

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