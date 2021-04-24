Первые шаги к революционной памяти ULTRARAM

24 апреля 2021 г., 15:05

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Новый тип универсальной компьютерной памяти - ULTRARAM - приблизился к развитию благодаря успешному эксперименту физиков Ланкастера.

Проф. Манус Хейне (Manus Hayne), возглавляющий исследование, прокомментировал: «Эти новые результаты подтверждают удивительные свойства ULTRARAM, позволяя нам продемонстрировать ее потенциал как быстрой и эффективной энергонезависимой памяти с высокой надежностью».

В настоящее время два основных типа памяти, динамическое ОЗУ (DRAM) и флэш-память, имеют дополняющие характеристики и роли.

DRAM работает быстро, поэтому используется для активной (рабочей) памяти, но является энергозависимой, что означает, что данные теряются при отключении питания. Действительно, DRAM постоянно «забывает» и нуждается в постоянном обновлении.

Флэш-память энергонезависима, что позволяет носить данные в кармане, но работает очень медленно и изнашивается. Он хорошо подходит для хранения данных, но не может использоваться для активной памяти.

«Универсальная память» - это память, в которой данные хранятся очень надежно, но также могут быть легко изменены; то, что до сих пор считалось недостижимым.

Команда Ланкастера разрешила парадокс универсальной памяти, используя квантово-механический эффект, называемый резонансным туннелированием, который позволяет барьеру переключаться с непрозрачного на прозрачный при приложении небольшого напряжения.

Их новое энергонезависимое ОЗУ под названием ULTRARAM представляет собой рабочую реализацию так называемой «универсальной памяти», обещающей все преимущества DRAM и флэш-памяти без каких-либо недостатков.

В своей последней работе, опубликованной в IEEE Transactions on Electron Devices, исследователи впервые интегрировали устройства ULTRARAM в небольшие (4-битные) массивы. Это позволило им экспериментально проверить новую запатентованную архитектуру памяти, которая ляжет в основу будущих микросхем памяти ULTRARAM.

Они также изменили конструкцию устройства, чтобы в полной мере использовать физику резонансного туннелирования, в результате чего были созданы приборы, которые работают в 2000 раз быстрее, чем первые прототипы, и обладают устойчивостью к циклическому программированию/стиранию, которая по крайней мере в десять раз лучше, чем у флэш-памяти, без каких-либо компромиссов в хранении данных.

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