Первая официальная публичная сборка Windows 11 + обещанные новшества

8 июля 2021 г., 11:05

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Итак, в рамках программы Windows 11 Insider Preview стала доступна _первая официальная_ публичная сборка Windows 11 за номером 22000.51 – и, конечно же, я тут же обновил две своих тестовые машинки на эту сборку. Причем провел сразу два теста.

Первая машина – это физический ноут с Windows 10 Insider Preview, которая фигурировала в моем предыдущем видео про конвертацию «обычного» BIOS загрузчика в UEFI Secure Boot – https://youtu.be/F-kmvcglLOI – и переход с Windows 10 на Windows 11 Insider Preview прошел без проблем, хотя эта тестовая машинка довольно таки «загажена» всякими экспериментами и много чего на нее навешано – типа виртуализации, бета WSL2g, «песочницы» (кто не видел такую фичу в Windows 10 – рекомендую посмотреть – https://youtu.be/0XNo35PGdNY) и разных сторонних приложений, тех же X-сов и прочего. И все после такого апгрейда – прекрасно работает, что лишний раз подтверждает слова о том, что 11ка – это всего лишь 10ка с перелицованным интерфейсом.

Вторая машина – это виртуалка с установленной в ней «левой сборкой» Windows 11 21996, которая гуляла по Сети еще до анонса и которую можно посмотреть на видео https://youtu.be/mbLfpI5S4TQ – в первом моем обзоре Windows 11. Идея в том, что я включил в ней тоже режим Insider Preview и она также вполне успешно проапгрейдилась на следующий билд 22000 – что очень даже хорошо, и все, кто установил сборку 21996 – смогут также включить себе режим Insider Preview и получить свежую Windows 11 уже сейчас.

Главный вопрос тут – а нужно ли?! Я про это уже писал и говорил – Windows 11 – это, фактически, Windows 10 c обновленным интерфейсом. Местами – красивым, местами – не очень, где-то – с удобными нововведениями, а где-то – с весьма сомнительными.

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Windows 11 – вышел первый официальный билд Insider Preview 22000.51 – только изменения интерфейса

Новая сборка Windows 11 отличается от уже показанной ранее пиратской сборки – https://youtu.be/mbLfpI5S4TQ – только переделанными эксплорером (который проводник/ менеджер файлов) и менюшками Настроек (Settings). И если с настройками в принципе все нормально, сделали красивее, перенесли разделы, добавили некоторую функциональность типа истории заряда батареи (не может быть, после минимум 20 лет активного использования на ноутах!), убрали вообще раздел безопасности – наверное, будет свой Security Center – но в принципе, все изменения к лучшему, то вот с Проводником – просто ужас. Так надругаться над уже ставшей привычной утилитой – это еще надо было придумать. Реально – красивые иконки при ухудшенном интерфейсе. Дизайнеров, а их там наверняка целая толпа, я бы сразу уволил за такое. Что с Проводником не так – да все не так, если смотреть с точки зрения улучшения процессов пользователей – про мой личный пример я рассказываю в видео.

Кроме того, Microsoft опубликовал новые комбинации клавиш, в том числе и для управления размещением окон – теперь это Win+Z – но зачем мне эта всплывающая менюшка с выбором схем размещения там же в углу – что мне мешает доехать мышкой, если и так придется? Почему нельзя показать такое меню «на месте», сразу рядом с мышкой, чтобы мне потом не елозить ею в угол? Где логика? Да, и это тоже вопрос к «дизайнерам» нового продвинутого интерфейса.

Кстати, интерфейс еще и получил кучу ограничений того же taskbar’а – теперь он зафиксирован только внизу! и потерял массу полезных опций в контекстном меню – теперь оно доступно только по правому клику на иконку Пуск. В общем – сплошное разочарование интерфейсом.

Чего еще нет в Windows 11 из обещанного на презентации 24 июня – https://youtu.be/MG3zscrFvpE – это возможности запуска Android приложений и самого магазина для таких приложений от Amazon. Обещают доточить и добавить в следующих сборках. В любом случае, WSLg – запуск Linux приложений с графикой абсолютно нормально работает и сейчас в Win10 – https://youtu.be/7Yz3fPuQH6k – и уже проверил в Win11 – https://youtu.be/mbLfpI5S4TQ – потому не думаю, что будут какие-то накладки и с Android.

Ах да – еще заработала, после 22х лет обещаний (я про книгу «Бизнес со скоростью мысли», где Билли говорил о том, что в скором времени компьютеры получат речевой ввод) – наконец-то в Windows 11 можно надиктовывать текст по-русски и она довольно прилично его распознает. Правда, осталось разобраться с командными фразами – их списка так найти и не смог. Официальная документация отрицает возможность русскоязычного ввода.

В принципе – это и все из хорошего, что появилось в Windows 11 – и это печально… Конечно, буду дальше продолжать использовать Win11 – тем более что у меня ноут специально под Insider Preview выделен и от нее я никуда не денусь. Но, я думаю, каких-то специальных обзоров до появления модуля запуска Android про Win11 уже не будет…

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Windows 11: официальная презентация – реальность vs ожидания – «новая» ОС не так уж и «напакована»?

24 июня Microsoft провел официальную презентацию «новых возможностей» новой ОС Windows 11, которая, как было сказано – «определит будущее операционных систем для ПК на следующее десятилетие»… И если смотреть на презентацию – то это будущее не совсем уж радостное и уж точно куда ниже планки ожиданий к современной настольной ОС.

Да-да, возможно вы увидите на других ресурсах хвалебные отзывы о новой Windows 11 в стиле – «вау, какие окошки, вау, какая бирюличка» – но в реальности, это всего лишь перелицовка экрана, а вот насколько новая ОС Windows 11 способна удовлетворить потребности современного пользователя – это, на мой взгляд, большой вопрос… Потому – давайте по порядку – чего же такого показал Microsoft в своей презентации, что действительно будет удовлетворять потребностям пользователей в течение следующей декады и, что само главное – что не показал Microsoft и куда было бы логично развивать решения для настольных ОС, учитывая развитие гаджетов и «облаков»:

Из показанного:

Перелицовка интерфейса – красиво и, как по мне – совершенно вторично в отношении того, чтобы говорить о том, что это «новая уникальная ОС будущего».

Из изменений в интерфейсе стоит отметить действительно удобные вещи типа управления расположением окон, новые настраиваемые независимо рабочие столы с запоминанием «своих» приложений, фишка «умного» разворота содержимого окон при повороте экрана планшета и наиболее интересная фича, которую можно было бы сделать уже давно и для этого не требовалось «создавать» «новую ОС» – это запоминание состояния окон на разных мониторах и при отключении/ подключении монитора – рабочий стол теперь не превращается в набор непонятно где находящихся окошек, а все «становится, как было». И ВСЕ! Это и все «улучшения» именно функциональности оконного интерфейса в Windows 11.

Другие функциональные изменения в Windows 11, показанные в презентации, тоже можно пересчитать на пальцах:

Виджеты – которые планируются, как интерфейсы для сторонних сетевых/ облачных сервисов и приложений/ сайтов. Microsoft считает, что это поможет многим локальным бизнесам, новостям, сообществам лучше взаимодействовать со своими пользователями. Распространяться будут через магазин, что говорит о будущей модерации контента – т.е. если вы создадите «антипрививочный» портал или портал против «псевдопандемии» и захотите таким образом распространять ленту новостей для своих подписчиков – вас просто удалят из магазина.

Auto HDR – очень классная штука, если говорить о том, что это аналог XBox Series X – действительно, игры выглядят куда лучше и применяется к любым играм, даже если игра изначально не разрабатывалась с HDR. Остается только вопрос насчет «железа» – какие требования будут к видеокарте и монитору и насколько это будет влиять на общий fps игр.

Приложения Android – это было, в принципе, ожидаемо после WSL2g – запуск графических приложений Linux под Windows 10, что не мешает запустить и ядро Android с соответствующими приложениями. Да и подобные работы Microsoft вела еще в ходе разработки Windows 10 Mobile.

А теперь поговорим о том, что ОБЯЗАНА уметь ОС нового поколения, чтобы соответствовать «требованиям новой декады»:

Запуск приложений на одном ПК с отображением окна на другом. Все компоненты для этого есть и в Windows 10 – фактически, так работает WSL2g – сценарий прост – у вас дома стоит мощный лэптоп, но вы не хотите «таскать» его из комнаты в комнату и хотите с большим комфортом поработать с теми же данными или приложениями с планшета, сидя на диване – вы видите доступные приложения «там» и запускаете то, которое вам нужно – или просто продолжаете работать с уже запущенным на ПК. Масса других приложений – типа того же Steam и любая Unix-система такое умеет уже 35 лет, а вот современный Windows не будет уметь и в 202х годах.

Миграция приложений – похожий с описанным выше сценарий – только уже запущенные приложения переносятся в текущем состоянии между работающими ПК, как это сделано для тех же виртуальных машин. Сценарий прост – вы работаете с приложение на своем ПК в офисе и уходя домой – «мигрируете» запущенные приложения «как есть» на лэптоп или планшет и продолжаете работать в дороге или мигрируете далее на домашний ПК.

Windows 11 on ARM для Raspberry Pi – вообще ничего не сказано насчет поддержки ARM платформ и энтузиастов на Raspberry Pi, хотя много бла-бла-бла про поддержку креативных людей и сообществ – но главные сообщества, которые делают платформу популярной на следующие 10 лет – молодых ИТ-энтузиастов – Microsoft старательно проигнорировала. А ведь им ничего не стоило создать официальную ARM сборку Windows 11 для Raspberry Pi 4 в формате поддержки, например, Insider Preview – кастомные сборки Windows 10 on ARM для Raspberry Pi ходят по интернету в больших количествах и вполне себе работают. Такая вот поддержка увлеченных людей – только на словах.

Первая официальная публичная сборка Windows 11 + обещанные новшества

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