Перші нотаріальні послуги для громадян з’являться у Дії вже у 2026 році

Міністерство цифрової трансформації розпочинає тестування системи е-Нотаріат. Це нова електронна екосистема, яка об’єднує всі нотаріальні реєстри в одну захищену платформу та перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс. Перші нотаріальні послуги для громадян мають з’явитися у Дії вже наступного року.

Нотаріальні послуги зазвичай одні з найбільш консервативних та строго регламентованих у будь-якій державі, навіть серед країн-лідерів цифровізації. е-Нотаріат – це: єдиний і зручний інтерфейс для всіх реєстрів; безпека документів з QR-кодом для миттєвої перевірки; швидкий обмін даними між реєстрами й базами; реєстрація кожної нотаріальної дії; автоматизація перенесення даних по ключових реєстрах.

Завдяки е-Нотаріату робота нотаріусів стане швидшою, а ризик випадкових помилок у документах – мінімальним. Завдяки повній інтеграції з Дією кожен українець, де б він не був, – в Україні чи за кордоном – зможе отримати ключові нотаріальні послуги онлайн. Це дозволить заощадити час і кошти, усуне необхідність зайвих поїздок та очікування в чергах.

е-Нотаріат реалізується Міністерством юстиції України та ДП «НАІС» спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Дією, за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

