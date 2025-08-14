Перша тисяча дронів пішла військовим через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence

14 августа 2025 г., 8:25

Як повідомляє Міноборони, військові з Донецького, Запорізького, Харківського та Херсонського напрямків вже отримали першу тисячу FPV-дронів, замовлену через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.





Строк поставки з моменту оформлення заявки в системі склав менше двох тижнів. Це в понад чотири рази швидше, ніж при використанні стандартної процедури закупівлі.





Загалом за перші два тижні роботи ІТ-системи DOT-Chain Defence військові сформували 43 замовлення на майже 7 000 дронів (FPV та бомберів) на загальну суму майже 245 млн грн.





«Ми вже бачимо перші результати роботи DOT-Chain Defence – дрони, замовлені через маркетплейс, прибули до підрозділів. Найшвидша доставка від замовлення до отримання склала лише шість днів. Кожен день, який ми зменшуємо від моменту заявки до доставки на фронт, – це збережені життя і швидша адаптація до змін на полі бою», – зазначив директор «Агенції оборонних закупівель» Міноборони України Арсен Жумаділов.





Щоб забезпечити безперебійний старт роботи системи, команда АОЗ та ДОТ провела спеціальні навчання для підрозділів, зокрема виїзні візити безпосередньо в зону бойових дій.





Наразі маркетплейс зброї DOT-Chain Defence функціонує в пілотному режимі. Участь у ньому беруть 12 бригад, які перебувають на напрямках із найбільшою інтенсивністю бойових дій. Перші замовлення військові здійснили 31 липня.





Нагадаємо, що ІТ-система DOT-Chain Defence розроблена «Державним оператором тилу» та використовується «Агенцією оборонних закупівель» для оперативного й адресного забезпечення Збройних Сил України зброєю. Вона працює як маркетплейс: військові за кошти АОЗ самостійно обирають необхідні їм типи та кількість безпілотників. Наразі ІТ-система функціонує в пілотному режимі, де доступні лише FPV-дрони. Після завершення тестування DOT-Chain Defence масштабують на інші підрозділи ЗСУ та розширять перелік доступних для замовлення засобів – РЕБ/РЕР, НРК, різних типів безпілотних літальних апаратів, а також скидів до них.

