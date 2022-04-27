Пентагон найняв першого директора з цифрових технологій та штучного інтелекту

27 апреля 2022 г., 11:25

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Департамент оборони США учора оголосив, що найняв першого у своїй історії головного офіцера з цифрового та штучного інтелекту (CDAO, chief digital and artificial intelligence officer).



Першим CDAO Пентагону став Крейг Мартелл (Craig Martell), який ще до недавнього займав пост керівника відділу машинного навчання компанії Lyft.



Мартелл очолить Головне управління цифрових технологій та штучного інтелекту Міністерства оборони США, яке було створено в грудні з метою централізації нагляду за даними та ініціативами AI в рамках єдиного офісу в Пентагоні. Мартелл буде підпорядковуватися безпосередньо заступнику міністра оборони Кетлін Хікс (Kathleen Hicks).



CDAO був запущений з обмеженими оперативними можливостями в лютому і, як очікується, досягне повної працездатності до кінця червня, повідомляє FedScoop.



Раніше Мартелл обіймав ключові посади в галузі штучного інтелекту та машинного навчання в таких компаніях, як Dropbox та LinkedIn. Він також має попередній військовий досвід у США завдяки своїй службі штатним професором інформатики у Академії Військово-морській сил, де спеціалізувався на обробці природної мови.



Хікс наголосила, що технології штучного інтелекту та машинного навчання будуть мати вирішальне значення для забезпечення можливостей, необхідних Міністерству оборони у розв'язання ключових проблем, як зараз, так і в майбутньому. «З призначенням Крейга ми сподіваємося, що відділ збільшить швидкість, з якою ми розвиваємось, і якомога скоріше досягнемо прогресу в області штучного інтелекту, аналітики даних та технології машинного навчання», зазначила вона. - «Він привносить передовий індустріальний досвід, щоб застосувати його до нашої унікальної місії».



CDAO буде стежити за цифровою службою оборони Пентагону та підрозділами обробки даних, а також за Об’єднаним центром штучного інтелекту (Joint AI Center), який раніше був підпорядкований CIO Пентагону.



Назначений CDAO працюватиме разом з офісом головного інформаційного директора в Пентагоні, підтримуючи основні інформаційні технології та цифрові місії Міністерства оборони.



Чинний CIO Пентагона Джон Шерман (John Sherman) обіймав посаду тимчасового глави CDAO з лютого минулого року. Раніше в інтерв'ю FedScoop він наголошував, що його роль полягала в тому, щоб «підняти ватерлінію» для штучного інтелекту та цифрового розвитку в різних видах збройних сил США. Ідея полягає в тому, щоб використовувати дані кожного департаменту та виконувати високошвидкісну аналітику, щоб допомогти тим, хто приймає рішення - від міністра оборони Ллойда Остіна (Lloyd Austin) до солдатів у розпал бою.

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