Пентагон і SpaceX працюють над запобіганням використанню Starlink росіянами

12 апреля 2024 г., 9:35

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Видання Interesting Engineering пише, що SpaceX співпрацює з Пентагоном і Києвом, щоб запобігти використанню росією своїх терміналів Starlink. Згідно з повідомленнями, російські війська незаконно використовують мережу Starlink на лінії фронту в Україну.



«Starlink - це комерційний продукт. Він доступний на ринку. Звичайно Росія не має жодних проблем, намагаючись купити щось на чорному ринку», - пояснив Джон Пламб (John Plumb), помічник міністра оборони США з питань космічної політики, виступаючи на конференції Space Symposium в Колорадо-Спрінгс цього тижня.



В останні місяці з’явилися повідомлення про те, що російські війська придбали термінали Starlink і використовують їх для сприяння своєму вторгненню.



Плампа запитали, чи є використання росією Starlink незаконним згідно з міжнародним правом, на що він відповів: «Я не знаю, чи правильне слово «незаконне», але, безумовно, без ліцензій і, безумовно, не за вказівкою країни, в яку вони вторгаються, заради всього святого».



Як повідомляється, офіційні особи в Україні звернулися до Міністерства оборони з проханням доручити SpaceX створити список затверджених терміналів для використання в Україні. Пламб пояснив, що це не входить до юрисдикції Міністерства оборони. «Перш за все, я не думаю, що Міністерство оборони в змозі змусити їх робити такі речі, - сказав він.



«Я знаю про занепокоєння України, [і ми] працюємо над цим як з Україною, так і зі Starlink», - продовжив Пламб, додавши, що SpaceX є «чудовим партнером» для роботи.



Виступ Пламба перед журналістами відбувся в той час, коли зростає занепокоєння, що Starlink може бути використаний на світовій арені.



У вівторковому репортажі The Wall Street Journal стверджувалося, що російські війська і воєнізовані формування в Судані придбали термінали Starlink на чорному ринку.

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