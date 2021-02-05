5 февраля 2021 г., 14:25

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После того, как пена схлынула, можно посмотреть на реальные итоги истории с GameStop и другими. Капитализация компаний, которые активно торговались обитателями Reddit, упала на 167 млрд. долл., в том числе сам GameStop потерял примерно 60%. Сообщество Wallstreetbets достигло 8,4 млн участников и уже может переименовываться в WallstreetHold, активно уговаривая друг друга не продавать акции и что всё хорошо.

А в выигрыше остались реальные трейдеры, через которых проходили все заказы на покупку и продажу акций. Как правило, это компании, специализирующиеся на high speed trading, то есть алгоритмизированной торговле акциями с высокой скоростью, когда в секунду проводится несколько сотен, а то и тысяч сделок. В выигрыше также остался Robinhood и другие конторы, обслуживающие новичков-энтузиастов – ведь они монетизируются продажей информации о сделках и понятно, что интерес к ней был и остается высоким.

Кстати, я читал версию, что основной причиной запрета, а потом ограничений на торговлю любителями акциями GameStop сотоварищи были вовсе не мифические хеджфонды или кто-то еще более неназываемый, а вполне конкретные клиринговые конторы, которые просто не справлялись с объемом расчетов по проводимым операциям.

Пена схлынула

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