PCIe 7.0 забезпечить швидкість 512 ГБ/с

22 июня 2022 г., 17:15

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На конференції PCI-SIG Developers Conference 2022 було оголошено про плани затвердити до 2025 року специфікацію інтерфейсу PCIe 7.0. Заявлено, що його продуктивність складе 128 ГТ/с, що відповідає 512 ГБ/с у режимі двосторонньої передачі по 16-канальному з'єднанню без урахування накладних витрат на кодування.



Стало відомо, що інтерфейс PCIe 7.0, як і раніше, використовуватиме кодування в режимі 1b/1b нальоту та технологію передачі сигналів PAM4, представлені в рамках PCIe 6.0. При цьому максимальна пропускна здатність PCIe 7.0 подвоюється проти PCIe 6.0.



У зв'язку з подальшим підвищенням тактової частоти довжина шини PCIe 7.0 скоротиться. Примітно, що більша пропускна здатність на смугу, яка тепер становить 32 ГБ/с в обох напрямках для з'єднання x1, може забезпечити тонкіші з'єднання для деяких пристроїв (наприклад, використання з'єднання x4 замість з'єднання x8).



Зважаючи на те, що специфікація PCIe 6.0 була затверджена наприкінці минулого року, а перші пристрої з її підтримкою виходять на ринок тільки зараз, аналогічна затримка очікується і після прийняття PCIe 7.0. Оскільки планується, що специфікація PCIe 7.0 з'явиться у 2025 році, кінцеві пристрої з її підтримкою навряд чи з'являться до 2028 року.

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