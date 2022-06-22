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PCIe 7.0 забезпечить швидкість 512 ГБ/с

22 июня 2022 г., 17:15
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На конференції PCI-SIG Developers Conference 2022 було оголошено про плани затвердити до 2025 року специфікацію інтерфейсу PCIe 7.0. Заявлено, що його продуктивність складе 128 ГТ/с, що відповідає 512 ГБ/с у режимі двосторонньої передачі по 16-канальному з'єднанню без урахування накладних витрат на кодування.
PCIe 7.0 забезпечить швидкість 512 ГБ/с
Стало відомо, що інтерфейс PCIe 7.0, як і раніше, використовуватиме кодування в режимі 1b/1b нальоту та технологію передачі сигналів PAM4, представлені в рамках PCIe 6.0. При цьому максимальна пропускна здатність PCIe 7.0 подвоюється проти PCIe 6.0.
PCIe 7.0 забезпечить швидкість 512 ГБ/с
У зв'язку з подальшим підвищенням тактової частоти довжина шини PCIe 7.0 скоротиться. Примітно, що більша пропускна здатність на смугу, яка тепер становить 32 ГБ/с в обох напрямках для з'єднання x1, може забезпечити тонкіші з'єднання для деяких пристроїв (наприклад, використання з'єднання x4 замість з'єднання x8).
PCIe 7.0 забезпечить швидкість 512 ГБ/с
Зважаючи на те, що специфікація PCIe 6.0 була затверджена наприкінці минулого року, а перші пристрої з її підтримкою виходять на ринок тільки зараз, аналогічна затримка очікується і після прийняття PCIe 7.0. Оскільки планується, що специфікація PCIe 7.0 з'явиться у 2025 році, кінцеві пристрої з її підтримкою навряд чи з'являться до 2028 року.

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