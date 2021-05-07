PayPal получила по итогам квартала прибыль размером в 1,2 млрд долл.

7 мая 2021 г., 13:25

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Компания PayPal представила итоги квартала, который завершила с самым высоким ростом объема платежей за всю историю.



Сообщается о чистой прибыли в 1,2 млрд долл., или 92 цента на акцию. Прибыль не по GAAP составила 1,22 доллара на акцию при выручке в 6,03 млрд долл., что на 29% больше, чем годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1,01 доллара на акцию при доходе в 5,9 млрд долл.



Компания также сообщила о стабильном росте числа пользователей добавив в первом квартале 14,5 млн новых активных учетных записей, в результате чего их общее количество достигло 392 млн.



Компания обработала 4,4 млрд платежных транзакций, или примерно 42,2 платежных транзакции на активную учетную запись.



PayPal сообщает, что в течение квартала было обработано 285 млрд долл. в общем объеме платежей, что является самым высоким показателем роста TPV за всю историю - 50% в годовом исчислении. В то время как объемы PayPal обычно последовательно снижаются с 4 по 1 кв., объемы продаж компании выросли на 3% по сравнению с предыдущим кварталом.



Что касается прогнозов, аналитики ожидают, что выручка во втором квартале составит 6,16 млрд долл., а прибыль - 1,10 доллара на акцию. PayPal сообщил о целевой выручке в ​​6,25 млрд долл. с прибылью 1,12 доллара на акцию.

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