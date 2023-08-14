Патч Intel на нову вразливість процесорів знижує продуктивності до 34%

14 августа 2023 г., 9:35

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Як повідомляє Tom’s Hardware, компанія Intel та дослідник Деніел Могімі (Daniel Moghimi), повідомили про нову вразливість у системі безпеки чипів, яка отримала назву Downfall.



Нова атака використовує Gather Data Sampling для крадіжки даних та іншої конфіденційної інформації на комп’ютерах з процесорами Intel з 2015 по 2019 рік, починаючи з шостого покоління Skylake і закінчуючи одинадцятим поколінням Rocket Lake і Tiger Lake.



Деніел Могімі, старший науковий співробітник Google (а раніше Каліфорнійського університету в Сан-Дієго) опублікував деталі на сайті downfall.page.



«Вразливість спричинена функціями оптимізації пам’яті в процесорах Intel, які ненавмисно відкривають внутрішні апаратні регістри програмному забезпеченню, - написав Могімі. - Це дозволяє ненадійному програмному забезпеченню отримати доступ до даних, що зберігаються іншими програмами, які зазвичай не повинні бути доступними. Я виявив, що інструкція Gather, призначена для прискорення доступу до розрізнених даних у пам’яті, під час спекулятивного виконання витікає вміст внутрішнього файлу векторного регістру».



На вказаній сторінці Могімі показує демонстраційні приклади крадіжки 128-бітових і 256-бітових ключів AES у інших користувачів, а також підглядання за набраними символами та вилучення даних з ядра Linux. Він припускає, що домінування Intel на ринку серверів означає, що це впливає на всіх користувачів Інтернету, навіть якщо використовується пристрої не на базі чипів Intel. «В середовищах хмарних обчислень зловмисник може використати вразливість Downfall для крадіжки даних і облікових даних інших користувачів, які користуються тим самим хмарним комп’ютером», підкреслив Могімі.



Intel опублікувала детальну інформацію про вразливість CVE-2022-40982 та випустила відповідний мікрокод. Компанія «рекомендує користувачам уражених процесорів Intel оновити прошивку до останньої версії, наданої виробником системи, яка вирішує ці проблеми».



Також повідомляється, що новіші чіпи Intel, такі як Alder Lake 12-го покоління, Raptor Lake 13-го покоління та Sapphire Rapids, не постраждали.



Видання Phoronix оцінило вплив усунення наслідків Downfall на Linux, протестувавши пару процесорів Xeon Platinum 8380 (Ice Lake), чип Xeon Gold 6226R (Cascade Lake) та Core i7-1165G7 (Tiger Lake). При цьому використовувалися різноманітні реальні програмні пакети, які є частиною програмного забезпечення Intel oneAPI.



Повідомляється, що обидва Xeon Platinum 8380 були приблизно на 6% повільнішими в OpenVKL 1.3.1. З OSPRay 2.12 Phoronix зафіксував зниження продуктивності до 34%.



Результати бенчмарку Xeon Gold 6226R показали аналогічне погіршення продуктивності. Чіп Cascade Lake втратив до 33% в OSPRay 2.12 і до 20% в Neural Magic DeepSparse 1.5.



Що стосується Core i7-1165G7, то Phoronix запустив на ньому лише три бенчмарки, але і їх виявилося достатньо, щоб показати зниження продуктивності після усунення наслідків Downfall. Наприклад, Core i7-1165G7 показав на 11% нижчу продуктивність в OpenVLK 1.3.1. В OSPRay 2.12 ці заходи зменшили продуктивність Core i7-1165G7 від 19% до 39%.



Хороша новина з початкового набору результатів Phoronix полягає в тому, що зниження продуктивності в результаті усунення наслідків падіння було меншим, ніж прогнозовані самою Intel 50% накладних витрат. Однак, погана новина в тому, що зниження продуктивності все ще залишається значним. Інструкції AVX не обмежуються лише тестами робочих навантажень для АІ або високопродуктивних обчислень. Ви можете знайти їх в інших робочих навантаженнях, таких як кодування або перекодування відео. Логічно, що було б цікаво подивитися, на які робочі навантаження негативно впливають пом’якшення наслідків падіння. Згідно з попередніми тестами Phoronix, найбільше постраждали робочі навантаження HPC.

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