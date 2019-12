Главная » Статьи Паскаль Жиро, Oracle: «Мы даем клиентам возможность использовать одни и те же технологии у себя «на площадке» и в облаке» Автор – КО , 19 декабря, 15:40 0

Tweet Наш сегодняшний собеседник Паскаль Жиро (Pascal Giraud), старший директор по направлению Cloud Pursuit в регионе ЕМЕА, является экспертом с 35-летним опытом применения новых технологий для решения сложнейших бизнес-задач. И разговор с ним мы начали с обсуждения того, чем отличаются облачные сервисы Oracle от предложений других провайдеров. Главным в любой прикладной программе является организация взаимодействия конечного пользователя с компьютерной системой. Еще не так давно для этого необходим был настольный компьютер, с которого пользователь отправлял запрос, а потом ждал ответа. Теперь же все изменилось. Сегодня все хотят получить ответ сразу же, в режиме реального времени. И клиенты уйдут к конкурентам, если такой оперативной реакции у вычислительного комплекса и приложений не будет. Мы как компания, которая ориентируется в первую очередь на корпоративных заказчиков, понимаем это очень хорошо. Свою миссию Oracle видит в том, чтобы обеспечить возможности для перехода организаций в облако и запуска в Oracle Cloud любой нагрузки. Поэтому мы предлагаем все возможности облака, наиболее полное и интегрированное портфолио SaaS, PaaS и IaaS-сервисов. Причем технологии, которые развернуты на площадке заказчика и в облаке, идентичны. Это облегчает перенос вычислений в облако и обратно, если понадобится. Для стран со строгим регулированием очень важно соответствие нормативным требованиям по управлению данными, безопасности данных. И у нас есть абсолютно уникальное предложение — облачные сервисы Oracle Cloud at Customer («облако у клиента»). С ними каждый заказчик получает возможность разместить облако Oracle в своем дата-центре. Среди наиболее ожидаемых и значимых событий крупнейшей международной конференции Oracle OpenWorld 2019 — объявление о доступности сервиса второго поколения Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer и анонс сервиса Oracle Autonomous Database Cloud at Customer. Предложение как раз предназначено для компаний, которые не могут перенести свои данные в публичное облако из-за требований бизнеса, нормативного регулирования или латентности сети. Oracle и другие производители много говорят о преимуществах автономных баз данных. Что выигрывает конечный потребитель? Мы говорим о том, что автономные базы данных удобнее в эксплуатации с точки зрения минимизации рисков администрирования, то есть ориентированы на задачи, присущие администратору баз данных. Поэтому для того, чтобы понять, какие преимущества получают конечные пользователи, нужно посмотреть с противоположной стороны. Для бизнеса, для основной деятельности предприятия главным является быстрое решение насущных управленческих задач. Но зачастую сотрудники ИТ-отдела говорят, что нужно время на то, чтобы подготовить необходимые ресурсы. И вот как раз Oracle благодаря автономным базам данных это время высвобождает. То есть, мы обеспечиваем доступность, защиту, централизованное администрирование, и это освобождает сотрудников ИТ-отдела от выполнения рутинных задач, ускоряет их работу, делает ее более эффективной, они лучше обслуживают конечных пользователей. Эффект для последних скорее косвенный, но хорошо ощутимый. Имея это в виду, мы развиваем стратегию и портфолио автономных технологий. Мы начали с автономного хранилища данных, далее выпустили автономную систему обработки транзакций, а новейшим нашим достижением является автономная ОС Linux, анонсированная в этом году. Мы нацелены на то, чтобы избавить администраторов от занятия какими-то базовыми, рутинными операциями, повысить эффективность их работы. Тут можно было бы провести аналогию с автономными автомобилями. В них водитель как конечный пользователь может сидеть и отдыхать, поскольку знает, что машина все или почти все сделает сама. Каковы сегодня основные тенденции в сегменте облачных вычислений и, в частности, в IaaS? Мы понимаем, что сегодня много прикладных программ наших клиентов работают на мощностях их собственных ЦОД. Но существует прогноз, что за пять лет 50% прикладных программ будет перенесено в облако. И мы помогаем нашим корпоративным клиентам понять это и идти по этому пути. Второй, альтернативный подход, который по-английски называют «cloud native», означает изначально работать в облаке, быть «облачными аборигенами». И здесь необходима облачная инфраструктура (IaaS). При таком подходе новые прикладные программы, облачные бизнес-приложения разрабатываются и используются сразу в облаке. А теперь о тенденциях. Мы видим, что слияние этих двух подходов в ближайшем будущем позволит разрабатывать прикладные программы, которые смогут использовать как уже накопленные компанией данные, так и новые облачные возможности. И это непростая задача, ее нельзя решить одним махом. Целесообразно провести сегментацию прикладных решений и решить, в каком порядке их переносить в облако. Тут важно понимать следующее. Сейчас подавляющее количество клиентов уже имеет облачные и даже мультиоблачные системы. Это значит, что они когда-то выбрали для себя тот или иной вариант реализации облака. Выбрали какие-то аппаратные средства, СУБД, ПО промежуточного слоя, даже прикладные программы. Ну, скажем, кому-то нужен Microsoft Azure для того, чтобы пользоваться Office 365. Но дальше возникает вопрос интеграции. К примеру, нужна интеграция с программами, обеспечивающими основную деятельность предприятия или компании. И мы видим, какие это доставляет хлопоты нашим корпоративным клиентам, насколько это сложно и трудно сделать при мультиоблачной архитектуре. И эти проблемы мы пытаемся для них решить. Сделать для наших клиентов, так сказать, бесшовный комплекс из нескольких облаков. Такие задачи могут быть решены облачными технологиями нового поколения — Oracle Gen 2 Cloud Infrastructure. У других производителей, например, у Microsoft, под термином «автономная БД» понимается совершенно другое. Имеется в виду, что это база данных, которая легко переносится на другие серверы со всеми пользователями. Что такое автоматизация в классическом смысле? Это прежде всего то, что касается автоматизации процессов. Ну, скажем, есть задача не допустить заполнения системы хранения данных более чем на 90%. Организован соответствующий мониторинг, есть обратная связь, в ответ на извещение администратор принимает определенные меры, чтобы исправить ситуацию. У нас тоже такой инструментарий есть. Теперь, что же такое автономность? Автономность — это свойства СУБД, которые, в первую очередь, основываются на машинном обучении. Например, определенная прикладная программа использует какие-то ресурсы и вычислительные мощности. Допустим, это приложение обслуживает торговый центр, в котором проводится такая акция, как распродажа в «черную пятницу». Очевидно, что в эти периоды повышенной нагрузки необходима дополнительная вычислительная мощность, дополнительные процессорные ресурсы. И автоматизированная система уведомляет об этом администратора, а тот принимает определенные меры, чтобы эти ресурсы обеспечить. Автономный же комплекс позволяет распознавать характерные поведенческие шаблоны или стереотипы. Он способен обучиться с помощью алгоритмов машинного обучения, что в определенные периоды времени потребуется дополнительная вычислительная мощность и автоматически увеличит, например, количество процессоров, вовлеченных в обработку данных. Конечно, это делается на основе некоторых правил — например, загрузка процессоров не должна превышать 90%. Из этого условия автоматически подбирается необходимое количество процессоров. Но важно, что комплекс среагирует вовремя и без вмешательства администратора. Вот это и есть автономность в нашем смысле. Что вы можете сказать о заявленном вами свободном доступе к автономным базам данных Oracle? Вы говорили, что компания в основном фокусируется на корпоративных заказчиках, но, теперь анонсирован свободный и неограниченный доступ Always Free, который может использовать и сегмент SMB. Да, это так. Сегодня клиенты Oracle Cloud, как существующие, так и новые, могут получить автономную базу данных Oracle в пользование совершенно бесплатно. Новые облачные сервисы Always Free, анонсированные на Oracle OpenWorld 2019, включают в себя автономную базу, виртуальные машины, сервисы блочного и объектного хранения данных, балансировщик нагрузки и средства мониторинга. Разработчикам предлагается богатый набор бесплатных инструментов. Можно создавать приложения и получать практический опыт работы в течение неограниченного времени, то есть Always Free. Пользователями бесплатных сервисов могут быть, например, студенты, преподаватели учебных заведений или просто частные лица, которым интересно, как это все работает. Мы решили сделать инвестиции в то, чтобы максимально расширить круг заинтересованных людей, которые смогут изучать наши облачные средства, что-то разрабатывать на их базе. Мы пошли на это сознательно, это наши инвестиции в будущее. Мы стремимся предоставить доступ к нашим технологиям как можно большему кругу специалистов. Эти специалисты уже работают в каких-то компаниях, а если это студенты, то будут где-то работать. Таким образом, эти люди будут нести своим компаниям понимание того, что такое облака Oracle. Такой у нас подход. И мы уверены, что наше облако и наша автономная база им понравятся. Какие основные преимущества имеют решения IaaS от Oracle перед конкурентами? Первым преимуществом является облачная инфраструктура следующего поколения — Oracle Gen2 Cloud Infrastructure. Мы интенсивно ее развиваем, и этому будут содействовать те 36 дата-центров, которые мы разворачиваем. Вторым, и может быть даже более важным, является то, что мы уже более 40 лет работаем с бизнесом, с предприятиями в самых разных отраслях. Мы накопили обширные знания и вкладываем их в те продукты, которые разрабатываем. Это то, как мы планируем разработку новых продуктов, инвестируя в R&D более 5 млрд долларов в год, оптимизируем нашу архитектуру, как мы разрабатываем корпоративные прикладные программы, как прорабатываем их перенос в облако. По сути, того, чего мы достигли, нет ни у одного из наших конкурентов: мы даем возможность нашим клиентам использовать одни и те же технологии как у себя «на площадке», так и в облаке. В облаке всё будет работать точно так же, как и прежде, потому что наши технологии, работающие в облаке и в локальной версии, идентичны. И в этом одно из наших важных преимуществ перед конкурентами.

