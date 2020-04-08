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Пандемия создает исключительные условия для кибератак

8 апреля 2020 г., 13:05
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Пандемия создает исключительные условия для кибератак

Компания Check Point Software Technologies представила результаты исследования, проведенного компанией Dimensional Research, и основанного на опросе 411  пециалистов по ИТ и ИБ во всем мире. Оно было посвящено влиянию пандемии коронавируса на безопасность организаций. Результаты показали, что киберпреступники используют изменения в организации работы большинства компаний и усиливают свои атаки.

71% специалистов по кибербезопасности сообщили об увеличении количества угроз или атак с начала вспышки коронавируса. В качестве основной угрозы большинство респондентов (55%) отметили попытки фишинга. На втором месте стоят вредоносные веб-сайты, которые якобы содержат информацию и советы о коронавирусе (32%). Далее – увеличение количества вредоносных программ (28%) и вымогателей (19%); сложности управления удаленной работой: – 95% респондентов заявили, что сталкиваются с дополнительными проблемами информационной безопасности из-за распространения Covid-19.

Три основные проблемы: сложности обеспечения безопасного удаленного доступа для сотрудников (это отметили 56%), необходимость масштабируемых решений для удаленного доступа (55%); сотрудники, которые используют дома теневые ИТ-решения – непроверенное и неодобренное ИТ-специалистами программное обеспечение, инструменты и услуги (47%); проблемы с безопасностью останутся в ближайшие месяцы: 61% респондентов обеспокоены рисками безопасности, которые связаны с экстренным переходом большинства компаний на удаленную работу. 55% опрошенных считают, что безопасность удаленного доступа нуждается в улучшении. Еще 49% обеспокоены необходимостью улучшения безопасности рабочих станций.


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