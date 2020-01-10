Panasonic выпускает первые в мире VR-очки с поддержкой HDR и UHD

10 января 2020 г., 15:25

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Компания Panasonic на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе представила первые в мире очки виртуальной реальности, поддерживающие изображение сверхвысокой четкости и High Dynamic Range (HDR).



Отмечается, что скорый ввод в эксплуатацию систем 5G может спровоцировать появление множества принципиально новых коммерческих сервисов, в т.ч., использующих возможности VR – например, просмотр спортивных событий или виртуальный туризм. Однако существующие VR-устройства хоть и обеспечивают эффект присутствия за счет хорошего видео и звука, но пока еще остаются довольно громоздкими и неудобными в носке, отвлекая человека от того, что он видит и слышит.



Для новых VR-очков Panasonic разработал высокопроизводительные дисплеи в сотрудничестве с Kopin Corporation, ведущим производителем экранов для VR. Гаджет также использует аудио и визуальные технологии Panasonic, в т.ч., для обработки сигнала, отточенные при производстве видеотехники (ТВ и Blu-ray), аудиопродуктов Technics, а также оптические технологии, используемые в цифровых фотокамерах LUMIX.



По заявлению производителя очки обеспечивают естественную и ровную картинку без характерного «эффекта решетки», из-за которого тонкие линии между пикселями становятся заметны пользователю. Использование оригинального динамического излучателя Technics обеспечивает точное движение диафрагмы и сверхнизкое искажение звука.



Использование оптического модуля, разработанного недавно корпорацией Kopin, компанией 3M и Panasonic, позволяет отображать естественные изображения без искажений, используя один супер-компактный модуль.

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