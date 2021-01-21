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Panasonic предложит беспроводную автомобильную зарядку для мобильных устройств

21 января 2021 г., 15:28
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Panasonic предложит беспроводную автомобильную зарядку для мобильных устройств

Компания Panasonic Automotive представила два варианта беспроводных автомобильных зарядных устройств (со статичной и плавающей катушкой), которые позволят быстро и эффективно заряжать мобильные гаджеты в дороге.

Как отмечается, компания исходила из то, что многие из мобильных гаджетов, которыми мы пользуемся каждый день, путешествуют с ними в автомобиле на короткие или длинные расстояния. А непрерывный рост энергопотребления приложений, навигации и музыкальных сервисов усиливает потребность в надежных автомобильных источниках питания для эффективной зарядки устройств.

Система беспроводной зарядки Panasonic Automotive позволяет заряжать устройства в любом месте автомобиля, без проблем с первым подключением. Подвижный элемент системы обеспечивает легкое соединение зарядного устройства со смартфоном или другим гаджетом - подвижная катушка внутри беспроводной зарядки сама находит лучшее место для передачи энергии в заряжающееся устройство.

Инновационная технология обнаружения Panasonic точно таргетирует зарядку на конкретное мобильное устройство. Катушка беспроводной зарядки занимает оптимальное положение по отношению к катушке зарядки гаджета и быстро включается в работу.

Кроме того, технология с подвижной катушкой обеспечивает лучшее соединение по сравнению с другими системами беспроводной зарядки, а зарядные характеристики  устройства с подвижной катушкой не уступают проводным системам - с мощностью зарядки 15 Вт беспроводная технология Panasonic может конкурировать по скорости зарядки с проводными/ статичными системами.

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