Panasonic нацелилась на метавселенную

11 января 2022 г., 15:35

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Компания Shiftall, принадлежащая Panasonic, на международной выставке CES 2022 представила сразу три новых продукта для вселенной Metaverse.



Как отмечается, уже весной поклонники виртуальной реальности смогут приобрести полный комплект для полного погружения в метавселенную: VR-гарнитуру MeganeX, носимое устройство для терморегуляции Pebble Feel и “умный” спикер Mutalk. Новые продукты позволят “жителям” Metaverse видеть, слышать и физически ощущать изменение температуры в бесчисленном множестве виртуальных миров.



По разным замерам, жители метавселенных проводят в онлайне более 2000 часов в год, поэтому VR-очки или гарнитура должны быть легкими и удобными, с отличным качеством изображения. Именно такими характеристиками, по уверениям производителя, обладает MeganeX - ультралегкая VR-гарнитура со сверхвысоким разрешением, совместимая со SteamVR.



Два 1,3-дюймовых микродисплея OLED с общим разрешением 5,2K (2,560×2,560 на каждый глаз) обеспечивают широкий угол обзора, эквивалентный 200 дюймам с расстояния 3м. Они позволяют демонстрировать 10-битные изображения 5,2K HDR с частотой обновления 120 Гц.



Новые VR-очки поддерживают 6DoF, позволяя игроку получить максимум удовольствия от приложений SteamVR. Складная конструкция оправы со встроенными динамиками и механизм плавной регулировки диоптрий (отдельно на каждый глаз) делает использование очков максимально комфортным. Для наиболее реалистичного «пребывания» в виртуальной реальности MeganeX будет работать на платформе Snapdragon XR1. В качестве компонентов оптики MeganeX используется микродисплей Lightning OLED и линзы Pancake, разработанные совместно с Kopin Corporation. Ожидается, что этот продукт будет предлагаться по цене 900 долл.



Pebble Feel - это персональный кондиционер в форме небольшого округлого камешка (отсюда и название), созданный на базе высокопроизводительного элемента Пельте. Он может крепиться на спине, в районе лопаток с помощью специальных ремней или рубашки и имитировать холод или жару в метавселенной.



В комплексе с дополнительным расширением SteamVR игрок сможет ощутить реальное изменение окружающей температуры в пространстве типа VRChat. С помощью Pebble Feel можно легко создать метавселенную с заданной ощущаемой температурой, используя существующие шейдеры. К тому же устройство можно использовать и в реальной жизни – чтобы охладиться в жаркий день или согреться в холодную погоду. Ожидается, что этот продукт появится в продаже по цене 200 долл



По замыслу разработчиков, остаться наедине с метавселенной поможет «умный» спикер Mutalk. Это небольшое Bluetooth-устройство эффективно подавляет нежелательные звуки, которые могут проникнуть как из реальности в виртуальный мир, так и и наоборот. Микрофон крепится с помощью специальной ленты, и вы можете громко разговаривать в чате, не беспокоя свою семью или соседей. Спикер может использоваться и в обычной жизни - например, для конференцсвязи на открытых пространствах, таких как кафе – чтобы слышать коллег и при этом не быть подслушанным посторонними людьми. Ожидается, что этот продукт обойдется пользователям в 200 долл.

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