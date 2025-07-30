Palo Alto Networks веде переговори про придбання CyberArk за 20 млрд дол.

30 июля 2025 г., 9:35

The Wall Street Journal пише про те, що Palo Alto Networks веде переговори про придбання ізраїльської компанії CyberArk Software. Сума угоди може перевищити 20 мільярдів доларів.

Ця потенційна угода є черговим свідченням активності на ринку кіберзахисту, де зростають витрати на інструменти безпеки. Reuters, нагадує, що у березні материнська компанія Google - Alphabet оголосила про намір придбати ізраїльський кібербезпековий стартап Wiz за 32 мільярди доларів.

На тлі новин про переговори, акції CyberArk зросли приблизно на 13%, тоді як у Palo Alto Networks впали майже на 2%.

Як зазначає видання The Wall Street Journal, компанія Palo Alto Networks зі штаб-квартирою в Санта-Кларі (шт. Каліфорнія) може завершити угоду щодо CyberArk вже до кінця цього тижня.

Зростаюча конкуренція у сегменті all-in-one платформ кібербезпеки змінила галузь - кілька компаній стали дуже привабливими об'єктами для поглинань з боку більших конкурентів та приватних інвестиційних фондів. За даними LSEG, на момент закриття торгів у понеділок ринкова капіталізація CyberArk становила 19,3 мільярда доларів.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах