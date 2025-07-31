Palo Alto Networks купує CyberArk за 25 млрд дол.

31 июля 2025 г., 10:25

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Palo Alto Networks уклала остаточну угоду про придбання CyberArk, одного з лідерів у сфері Identity Security за 25 мільярдів доларів.

Як зазначається, ця стратегічна комбінація має на меті створити наскрізну платформу безпеки для епохи штучного інтелекту, значно посиливши можливості Palo Alto Networks у захисті всіх типів ідентифікацій.

Відповідно до умов угоди, акціонери CyberArk отримають по 45,00 доларів готівкою та 2,2005 акцій Palo Alto Networks за кожну акцію CyberArk. Це становить премію у 26% до середньозваженої ціни акцій CyberArk за 10 днів, що передували п'ятниці, 25 липня 2025 року.

Компанії заявили, що поєднання багаторічного лідерства CyberArk у сфері Identity Security та управління привілейованим доступом (PAM) з комплексними платформами безпеки Palo Alto Networks, що базуються на штучному інтелекті, дозволить поширити захист привілейованих ідентифікацій на всі типи користувачів, включаючи людей, машини та нову хвилю автономних AI-агентів. CyberArk вже зарекомендувала себе як платформа Identity Security, і Palo Alto Networks сприятиме прискоренню її розвитку для досягнення кращих комбінованих результатів у сфері безпеки для клієнтів.

«Наша стратегія виходу на ринок завжди полягала в тому, щоб входити в категорії на їхній переломній точці, і ми вважаємо, що цей момент для Identity Security настав. Ця стратегія керувала нашою еволюцією від компанії-розробника фаєрволів нового покоління до багатоплатформного лідера кібербезпеки. Сьогодні зростання штучного інтелекту та вибух машинних ідентифікацій чітко показали, що майбутнє безпеки має будуватися на баченні, що кожна ідентифікація вимагає правильного рівня контролю привілеїв, а не "помилки IAM". CyberArk є беззаперечним лідером у Identity Security з надійною, фундаментальною технологією, яка є важливою для забезпечення безпеки в епоху AI. Разом ми визначимо наступний розділ кібербезпеки», зазначив Нікеш Арора (Nikesh Arora), голова та генеральний директор Palo Alto Networks

Уді Мокаді (Udi Mokady), засновник та виконавчий голова CyberArk, додав: «Це знаменний момент у подорожі CyberArk. З самого початку ми прагнули захищати найкритичніші активи світу, безперервно зосереджуючись на інноваціях, довірі та безпеці. Об'єднання зусиль з Palo Alto Networks – це потужний наступний розділ, побудований на спільних цінностях та глибокій прихильності до вирішення найскладніших проблем ідентифікації. Разом ми надамо неперевершену експертизу у сфері людських та машинних ідентифікацій, привілейованого доступу та інновацій, керованих AI, щоб забезпечити безпеку того, що буде далі. Це більше, ніж поєднання технологій — це прискорення місії, яку ми розпочали понад два десятиліття тому. Я неймовірно пишаюся тим, що створила наша команда, і глибоко вдячний усім, хто зробив цю віху можливою».

Забезпечення захисту привілейованих облікових даних для людських та машинних ідентифікацій, включаючи AI-агентів та робочі навантаження, є найкритичнішим викликом для сучасного підприємства. Інтеграція платформи CyberArk Identity Security з Palo Alto Networks забезпечить численні переваги: прискорить стратегію платформи, дозволивши створити єдине, уніфіковане рішення для усунення небезпечних прогалин у безпеці; трансформує застарілий ринок IAM, розширюючи надійні принципи PAM для забезпечення належного контролю привілеїв для кожної ідентифікації; та забезпечить безпеку агентного AI, надаючи критично важливий нагляд для безпечної автоматизації, керованої AI, у масштабі.

Транзакція одноголосно схвалена радами директорів Palo Alto Networks та CyberArk і, як очікується, буде завершена протягом другої половини фіскального 2026 року Palo Alto Networks, за умови виконання звичайних умов закриття, включаючи отримання дозволів регуляторних органів та схвалення акціонерами CyberArk. Очікується, що транзакція негайно позитивно вплине на зростання доходів та валову маржу Palo Alto Networks, а також на вільний грошовий потік на акцію у фіскальному 2028 році після першого повного року реалізації синергії.

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