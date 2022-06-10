Palo Alto Networks Cybersecurity Day 2022 в Україні: про кібербезпеку в часи війни 

10 июня 2022 г., 16:33

0

Tweet

Війна XXI століття існує відразу у декількох вимірах. Окрім безпосередньо лінії фронту, сутички з ворогом проходять в інформаційному та кіберпросторі. Саме це явище називають «гібридною війною», і, судячи з того, що за останні місяці в Україні значно зросла кількість кібератак, вона тільки набирає оберти. Щоб у ній перемогти, компаніям потрібно озброїтись сучасними засобами захисту від лояльних виробників, яким можна довіряти.

Palo Alto Networks Cybersecurity Day 2022 in Ukraine – це онлайн-конференція, на якому ви дізнаєтесь, як рішення Palo Alto Networks допоможуть вам не стати жертвами ворожих хакерів. Ми розкажемо та покажемо, як забезпечити безпечний віддалений доступ, проконтролювати міграцію інфраструктури в хмару, покращити захист кінцевих точок (endpoint security) та багато іншого. Ви дізнаєтесь, як закрити всі ці завдання за допомогою таких продуктів Palo Alto Networks як Prisma Cloud, Cortex Xpanse, Cortex XDR, та ін.

Програма:

Вступне слово: як Palo Alto Networks допомагає Україні. Олександр Каплун;

Як BAKOTECH допомагає захищати бізнес в Україні під час війни. Максим Опря;

Безпечний віддалений доступ в умовах війни. Олександр Рапп;

Нова лінійка апаратних пристроїв NGFW від Palo Alto Networks. Олександр Красюков;

Контроль міграції інфраструктури в хмару за допомогою Prisma Cloud. Олександр Рапп;

Рішення Cortex Xpanse. Олександр Рапп;

Останні новинки в операційній системі Pan OS. Олександр Красюков;

Рішення Cortex XDR. Олександр Рапп;

Сесія Q&A.

Після конференції ви будете розуміти, як продукти на базі машинного навчання підвищують загальний рівень захисту, як протидіяти навіть найвитонченішим атакам та атакам нульового дня, а також зможете поставити питання спікерам та перейняти їх досвід для вирішення власних завдань безпеки.

Захід відбудеться 17 червня об 11:00 в онлайн-форматі. Участь безплатна за попередньою реєстрацією.

Зареєструватись можна за посиланням: https://bit.ly/3mxVsSb.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист