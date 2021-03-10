Отримати посилку з післяплатою чи переказ на «Укрпошті» тепер можна за електронним документом в «Дія»

10 марта 2021 г., 15:15

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Відділення «Укрпошти» почали приймати електронні документи в застосунку «Дія» для отримання внутрішніх відправлень із післяплатою на суму від 5000 грн та міжнародних посилок із післяплатою, а також для приймання та виплати поштових переказів (в тому числі переказів післяплати та митних платежів).

Раніше, щоб одержати такі відправлення, потрібно було долучити паперові копії документів, що посвідчують особу. Тепер достатньо мати електронні документи у застосунку «Дія», який встановлено на смартфоні клієнта. Він генерує індивідуальний штрихкод для документа, що зчитується сканером у відділенні при врученні відправлення. Таким чином «Дія» автоматично передає всі необхідні дані до системи «Укрпошти».

«Тепер нашим клієнтам не обов’язково мати паперові документи, щоб отримати внутрішні чи міжнародні посилки з післяплатою, відправити чи отримати перекази. У найближчих планах компанії – повна відмова від паперових документів та цифровізація послуг. Вже цього року ми повністю перебудовуємо IT-систему для автоматизації процесів, аби скоротити час на виконання операцій і підвищити якість обслуговування», – каже Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти».

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