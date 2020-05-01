Открытие предлагает новый путь для СХД следующего поколения

1 мая 2020 г., 18:05

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Требования к хранению и обработке данных растут в геометрической прогрессии по мере того, как мир становится все более взаимосвязанным, подчеркивая необходимость в новых материалах, способных к более эффективному хранению и обработке данных.

Международная группа исследователей во главе с физиком Полом Чин-Ву Чу (Paul Ching-Wu Chu), директором-основателем Техасского центра сверхпроводимости в Университете Хьюстона, сообщает о новом соединении, способном сохранять свои скирмионные свойства при комнатной температуре благодаря использованию высокого давления. Результаты также предполагают возможность использования химического давления для поддержания свойств при атмосферном давлении, что открывает перспективы для коммерческого применения.

Скирмион - это наименьшее возможное возмущение однородного магнитного поля, точечная область обратной намагниченности, созданная прецессией спинов. Эти чрезвычайно малые области, а также возможность перемещать их с использованием очень малого электрического тока, делают материалы, на которых они размещаются, перспективными кандидатами для хранения информации с высокой плотностью. Но состояние скирмиона обычно существует только в очень низком и узком диапазоне температур. Например, в изученном Чу и его коллегами соединении состояние скирмиона обычно существует только в узком температурном интервале около 3 градусов Кельвина, между 55 К и 58,5 К. Это делает его непрактичным для большинства приложений.

Работая с соединением оксиселенида меди, Чу сказал, что исследователи смогли значительно расширить температурный диапазон, в котором существует состояние скирмиона, до 300 градусов Кельвина или около комнатной температуры. Первый автор Лянцзи Ден (Liangzi Deng) сказал, что они впервые успешно обнаружили состояние при комнатной температуре под давлением 8 гигапаскалей, используя специальную методику, разработанную им и его коллегами. Ден - научный сотрудник Техасского центра сверхпроводимости в Калифорнии (TCSUH).

Чу, один из авторов данной работы, сказал, что исследователи также обнаружили, что соединение оксиселенида меди претерпевает различные структурно-фазовые переходы с повышением давления, что позволяет предположить, что состояние скирмиона является более распространенным, чем считалось ранее.

«Наши результаты свидетельствуют о нечувствительности скирмионов к нижележащим кристаллическим решеткам», - сказал Чу.

Работа предполагает, что давление, необходимое для поддержания скирмионного состояния в соединении оксиселенида меди, может быть воспроизведено химически, что позволяет ему работать при атмосферном давлении. Это является еще одним важным требованием для потенциальных коммерческих применений. Это имеет некоторые аналогии с работой, которую Чу и его коллеги проделали с высокотемпературной сверхпроводимостью, объявив в 1987 году, что они стабилизировали высокотемпературную сверхпроводимость в YBCO (иттрий, барий, медь и кислород) путем замены ионов в соединении более мелкими изовалентными ионами.

Исследователи Лянцзи Ден (слева) и Пол Чу (Paul Chu) с коллегами сообщили об открытии нового соединения, способного сохранять свои скирмионные свойства при комнатной температуре благодаря использованию высокого давления. Работа обещает возможность строить СХД следующего поколения

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