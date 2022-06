21 июня 2022 г., 13:57

24 червня освітня IT-конференція Synergy 2022. IT Business & IT Education: New Horizons об'єднає наших гостей та більше 20 експертів для спільного обговорення поточних реалій у сфері ІТ-освіти. Один із стрімів нашої події – «Освіта дорослих: світчери, нові професії, ефективні освітні траєкторії» – відбудеться у метаверс-коледжі DAN.IT Education.

Під час події кожен учасник отримає не тільки актуальну та цінну інформацію щодо кар’єри в IT-сфері, але й зможе зануритись у віртуальний світ, потрапити в перший коледж в Метавсесвіті та відчути себе частиною повноцінної конференції, як в звичайному офлайн-форматі. Щоб прогулятися в метаверс-коледжі потрібно зареєструватися, створити свій аватар та обрати образ, який вам найбільше подобається. Після реєстрації ви зможете знайомитися, спілкуватися та обмінюватися досвідом з колегами й спікерами з будь-якої точки світу. В Метавсесвіті є також зони нетворкінгу, де ви можете проводити особисті зустрічі, працювати над створенням презентації та розшерити свій екран для інших учасників.

Всім учасникам конференції, які бажають розпочати свій шлях в IT, кар'єрні-менеджери від DAN.IT Education нададуть консультацію щодо наявних програм навчання. Учасники, які мають сумніви, чи вдасться їм побудувати успішну кар’єру в IT-сфері, матимуть унікальну можливість пройти безкоштовне тестування на схильність до професії.

Для участі у події у віртуальному світі Metaverse, зареєструйтесь, будь ласка, за формою. Після реєстрації учасникам буде направлено окремі інструкції щодо встановлення додатка та проведення спеціального тестування мета-коледжу до конференції – 21-23 червня.

Під час події проводитимуться трансляція з Metaverse, де ви зможете переглянути виступи усіх спікерів та отримати для себе багато корисної інформації.

