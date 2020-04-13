Остановить пандемию помогут смартфоны

13 апреля 2020 г., 15:05

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Apple и Google в редком примере совместных действий анонсировали планы выпустить ПО, которое позволит использовать смартфоны для сдерживания пандемии коронавируса.



Новые приложения, который каждый сможет установить добровольно, упростят применение беспроводной технологии Bluetooth для отслеживания местными и национальными властями круга людей, сближавшихся с носителями коронавируса. Предполагается, что это поможет изолировать лиц с повышенной вероятностью заражения и ослабить ограничения на передвижения для всех остальных.



Отслеживание сигнала Bluetooth, как утверждают Google и Apple, позволит защитить конфиденциальность гораздо лучше, чем другие варианты, такие как использования GPS или координат сотовой вышки, открывающие доступ к информации властям. Конфиденциальные сведения останутся на смартфонах в зашифрованном виде, а анономизированные списки близких контактов и предупреждения будут обрабатываться общественными организациями здравоохранения, а не технологическими компаниями.



Принимая во внимание настоятельную потребность в эффективных технологиях отслеживании контактов, Google и Apple будут внедрять свои решения в два этапа. В мае они выпустят ПО, поддерживающее медицинские приложения для платформ Android и iOS, а в последующие месяцы займутся встраиванием соответствующей функциональности непосредственно в эти операционные системы.



В пятницу, компании опубликовали предварительные технические спецификации технологии под названием «Трассировка контактов с сохранением конфиденциальности» (Privacy-Preserving Contact Tracing).



Подобные приложения уже созданы в Сингапуре, Китае, разрабатываются в Чехии, Германии, Италии и Великобритании. Эксперты безопасности и эпидемиологи подчёркивают, что эффективность таких средств будет невысока без взаимодействия с другими инструментами и общественными службами, а также без широкой доступности тестов на COVID-19.

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