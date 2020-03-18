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Sergey Petrenko

Особенности удалённой работы

18 марта 2020 г., 15:05

Тема удалённой работы волнует сейчас всех, поскольку всем надо как-то работать. Издания полны советов на эту тему, мы в свежем выпуске «Радио-Т» поговорили об этом, но мне показалось интересно рассказать о нескольких аспектах такой работы с точки зрения руководителя – тем более, что я сам видел, как руководители даже не осознают некоторые проблемы.

Так что вот, свежий ролик на канале в Youtube, снятый сегодня.

Особенности удалённой работы


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suspekt | 18 марта 2020 г., 21:15 | ссылка

А текст скрипта,- можно почитать? Извините, но если я буду смотреть все видео, которыми все деляться - просто не хватит жизни. Это не в Ваш огород камень, просто это уже реально стало проблемой: нужен совет или информация, а в тебя "кидают" ссылкой на ю-тюб. Такая себе новая разновидность снобизма. ИМХО.

suspekt | 18 марта 2020 г., 21:26 | ссылка

Спасибо, конечно, за актуальность. Потратил 11 (Одинадцать, Карл!!!) минут, посмотрел видео.
Я, таки, был прав: можно было секономить 10 минут и прочитать всё в 10-и предложениях текста. Даже не хочу оценивать затраты ресурсов и времени на изготовление этого и бесчисленного множества подобных видео. Риторический вопрос: зачем? Если всё можно "уложить" в несколько абзацев текста. Люди,- одумайтесь!

  
 

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