18 марта 2020 г., 15:05

Тема удалённой работы волнует сейчас всех, поскольку всем надо как-то работать. Издания полны советов на эту тему, мы в свежем выпуске «Радио-Т» поговорили об этом, но мне показалось интересно рассказать о нескольких аспектах такой работы с точки зрения руководителя – тем более, что я сам видел, как руководители даже не осознают некоторые проблемы.

Так что вот, свежий ролик на канале в Youtube, снятый сегодня.

Особенности удалённой работы

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