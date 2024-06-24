"Основи роботи з базами даних" - стартує новий курс для військових, ветеранів та членів їхніх сімей

24 июня 2024 г., 10:35

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Стартує новий курс у межах глобальної програми “EmpowerU” від

SoftServe у співпраці з двома партнерами – рекрутинговою агенцією Lobby X та Українським ветеранським фондом у сфері управління Міністерства у справах ветеранів.



Безкоштовний навчальний курс "Основи роботи з базами даних" буде запропоновано для ветеранів і ветеранок, військових та членів їхніх сімей стартує.



Навчання розпочнеться 9 липня і триватиме 8 тижнів. За цей час учасники та учасниці отримають основні знання про роботу в ІТ, навчаться проєктувати та керувати базами даних, дізнаються про основні типи даних, а також за підтримки фахівців Lobby X підготуються до проходження професійних інтервʼю. Курс створений з урахуванням багаторічного досвіду SoftServe Academy та передбачає доступ до додаткових навчальних ресурсів, спільноту однодумців, розвиток гнучких навичок та підтримку від менторів.



“Ми допомагаємо людям, які розглядають для себе карʼєру в ІТ-сфері, отримати потрібні знання вже 19 років, з моменту заснування SoftServe Academy. Останнім часом бачимо, що запит на вивчення основ роботи з базами даних зростає. Це чудовий старт для багатьох інших ІТ-технологій і напрямків, включаючи розробку веб-додатків, тестування, кібербезпеку та машинне навчання, що допомагає інтегруватися в інші ІТ-сфери. Таким чином ми прагнемо підготувати учасників та учасниць до ІТ-професій, щоб вони далі змогли продовжити свій кар'єрний шлях. Наші партнери поділяють з нами цю мету, тому ця співпраця має бути корисною та цінною для учасників та учасниць курсу”, – зазначила Марія Кучеренко, директорка з корпоративної репутації та КСВ, SoftServe.



"Це вже п’ята програма, яку підтримує Український ветеранський фонд, що надає ветеранам та їхнім родинам комплексну можливість навчання та працевлаштування. Це один із важливих етапів переходу до цивільного життя для наших захисників та захисниць, а також підтримка для родин ветеранів, які шукають нових можливостей самореалізації. Крім того, отримані навички в ІТ-сфері можна буде застосовувати з користю для зміцнення оборони країни”, — каже Руслана Величко-Трифонюк, виконуюча обов’язки виконавчої директорки Українського ветеранського фонду.



“В наш час, навчання протягом життя є нормою. Технології настільки швидко розвиваються та впливають на всі галузі економіки, що стояти осторонь просто неможливо. Тому опанування ІТ-інструментів не лише дає можливість підвищити кваліфікацію, а й спробувати для себе нову професію. Ми в Lobby X, як рекрутингова агенція та платформа з працевлаштування, розуміючи поточний стан ринку праці в Україні, всіляко підтримуємо ініціативи з навчання та перекваліфікації. І зі свого боку створюємо можливості для розвитку карʼєри та реалізації потенціалу українців в Україні”, – зазначає Ольга Бандрівська, керівниця воєнного департаменту Lobby X



Лекції будуть проводити онлайн досвідчені ментори SoftServe двічі на тиждень. Вони розповідатимуть теоретичні основи, а також розбиратимуть практичні роботи і задаватимуть домашнє завдання. Заняття будуть доступні в записі для тих, хто не зміг приєднатися на онлайн-лекцію. Учасники та учасниці, які успішно завершать курс, зможуть отримати сертифікат.



Для реєстрації треба заповнити форму за посиланням. Крайній термін подачі – 02.07.2024



Це вже третій навчальний курс в Україні, який реалізується в межах глобальної програми SoftServe — EmpowerU. Ініціатива стартувала у квітні 2023 року та охоплює Україну, Польщу, Румунію, Болгарію, Мексику та Колумбію. Головна мета EmpowerU — надати рівні можливості для всіх, хто хоче навчатись та мріє про кар’єру в ІТ.

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