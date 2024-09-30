Організації на шляху застосування підхіду «Converged Cyber AI»

30 сентября 2024 г., 20:56

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АІ - не просто передова технологія, вона революціонізує практики кібербезпеки критичної інфраструктури, пропонуючи безпрецедентний захист від все більш витончених атак.

Алгоритми машинного навчання дозволяють системам безперервно розвиватися, залишаючись на крок попереду кіберзлочинців. Наприклад, для операторів електромереж, систем водопостачання та транспортних мереж рішення на основі штучного інтелекту забезпечують надійний захист від збоїв, які можуть мати далекосяжні наслідки. Автоматизуючи рутинні завдання безпеки, АІ звільняє експертів-людей для вирішення складних завдань, підвищуючи загальну здатність реагування на загрози. Хоча занепокоєння щодо атак з використанням штучного інтелекту та необхідності постійного оновлення систем зберігаються, переваги інтеграції АІ в захист критично важливої інфраструктури значно переважають ці потенційні недоліки.

Алгоритми машинного навчання можуть обробляти величезні обсяги даних, отриманих зі складних мереж, щоб виявити незвичайні закономірності і потенційні порушення безпеки. Такі системи чудово виявляють тонкі ознаки компрометації, які традиційні методи можуть пропустити, що дозволяє швидко реагувати на загрози, перш ніж вони можуть порушити роботу основних служб або скомпрометувати конфіденційні дані.

У критично важливих об'єктах інфраструктури інтеграція штучного інтелекту підвищує рівень автоматизації та оркестрування безпеки, оптимізуючи реагування на кіберзагрози. Інтелектуальні системи можуть автономно досліджувати сповіщення, співвідносити дані з різних джерел та ініціювати заходи реагування. Така автоматизація дозволяє командам безпеки зосередитися на стратегічному плануванні та комплексному аналізі загроз, гарантуючи, що критична інфраструктура залишається стійкою до кібератак.

Але треба памʼятати, генеративний АІ створює як можливості, так і виклики для захисту критичної інфраструктури. З точки зору захисту, він допомагає в аналізі коду, виявленні вразливостей і синтезі розвідданих про загрози. Однак, зловмисники також можуть використовувати GenАІ для створення складних фішингових атак, розробки нових варіантів шкідливого програмного забезпечення або виявлення нових векторів атак. Ця подвійна природа вимагає проактивного підходу до кібербезпеки в критично важливих секторах.

Для ефективної протидії загрозам, що базуються на штучному інтелекті, організації застосовують підхід «Converged Cyber AI». Ця стратегія передбачає інтеграцію можливостей АІ у весь стек безпеки, підвищуючи здатність передбачати і пом'якшувати загрози. Використовуючи архітектури на основі штучного інтелекту, організації можуть побудувати надійний захист життєво важливих систем і даних від все більш витончених кіберсупротивників.

Важливо зазначити, що інтегруючи АІ, організації можуть посилити свої заходи безпеки та підвищити операційну стійкість. Системи штучного інтелекту можуть швидко виявляти загрози і реагувати на них, знижуючи ризик збоїв у роботі. Цей стратегічний крок не лише захистить активи, але й забезпечить довгострокову стійкість і надійність для бізнесу.

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