Oracle становится титульным спонсором Red Bull Racing в Формуле 1

11 февраля 2022 г., 9:15

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Победившая в чемпионате мира прошлого года команда F1 представила новую машину RB18 и новое имя - Oracle Red Bull Racing.



Сообщается, что основываясь на успехе прошлогоднего чемпионата, в сезоне 2022 года команда будет активнее использовать Oracle Cloud в наиболее важных областях своей деятельности. Среди прочего технологии на основе искусственного интеллекта и машинного обучения будут применяться в разработке стратегии гонок, в оптимизации разработки двигателей, в обучение водителей и индивидуальный опыт поклонников.



«Oracle Cloud позволила нам принимать нужные решения в дни гонки, которые помогли Максу Ферстаппену (Max Verstappen) завоевать победу на чемпионате пилотов в сезоне 2021», - отметил Кристиан Хорнер (Christian Horner), руководитель команды Oracle Red Bull Racing. - «Быстрое обнаружение возможностей и реагирование на них имеет решающее значение для нашего успеха как во время гонок, так и вне их. И Oracle играет важную роль в этих усилиях - каждый элемент нашей работы основан на анализе данных. Тот факт, что Oracle является нашим титульным партнером, свидетельствует о том, что мы уверены в их опыте и способности обеспечить реальное конкурентное преимущество».



Воспользовавшись преимуществами Oracle Cloud Infrastructure (OCI) во время чемпионата прошлого сезона, команда увеличила количество симуляций, которые они выполняли, в 1000 раз, чтобы повысить точность своих прогнозов и ускорить процесс принятия решений. Кроме того, была увеличена скорость моделирования в 10 раз, что дало специалистам по гоночной стратегии больше времени, чтобы сделать правильный выбор. Не менее важно, что OCI значительно снизила стоимость миллиардов симуляций, позволив команде с минимальными затратами повысить эффективность принятия решений на трассе, что имеет решающее значение для успеха в условиях строгих правил F1.



Подчеркивается, что в этом сезоне OCI позволит команде Oracle Red Bull Racing увеличить объем и разнообразие данных, которые анализируются, а также увеличить скорость моделирования, чтобы лучше прогнозировать тактику, которая должна привести к подиуму.



Oracle работает с Red Bull Powertrains над созданием следующего поколения двигателей F1, дебют которого запланирован на 2026 год, поскольку Red Bull Racing становится одним из четырех нынешних производителей, поставляющих двигатели для гонок. Red Bull Powertrains будет использовать OCI для оптимизации моделирования камеры сгорания своего нового двигателя, чтобы снизить затраты на разработку и улучшить результаты.



Red Bull Advanced Technologies и Oracle также сотрудничают, чтобы помочь в обучении следующего поколения гонщиков мирового уровня. Благодаря проектам, использующим ИИ и машинное обучение, юные водители Red Bull смогут лучше понимать роль данных и в том, как они могут улучшить их стиль вождения, чтобы сократить время прохождения круга.



Oracle Red Bull Racing Esports знаменует собой эволюцию партнерства в одной из самых быстрорастущих спортивных индустрий в мире - киберспорте. Взяв пример со своего реального аналога, команда будет использовать аналитику на основе OCI для оптимизации настроек автомобиля, улучшения стратегии гонок и обучения своих гонщиков, которые помогут им последовательно показывать идеальное время круга на любой виртуальной трассе, в имитациях любых погодных условий.



Сезон Формулы-1 2022 года начнется 18–20 марта Гран-при Gulf Air Bahrain в Бахрейне.

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