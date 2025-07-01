Oracle отримала нову хмарну мегаугоду на 30 млрд дол. - капіталізація зросла до історичного максимуму

1 июля 2025 г., 9:35

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Як повідомляє CNBC Акції Oracle різко зросли на 4%, сягнувши історичного максимуму, після того, як нещодавнє подання до Комісії з цінних паперів та бірж розкрило масштабну хмарну угоду.

Зазначається, що ця угода, як очікується, додаватиме понад 30 млрд дол. до щорічного доходу компанії, починаючи з 2028 фінансового року.

Згідно з поданням до SEC, генеральний директор Oracle Сафра Кац (Safra Catz) планує офіційно оголосити. За її словами, "Oracle потужно розпочинає 2026 фінансовий рік. Наш дохід від мультихмарних баз даних продовжує зростати більш ніж на 100%, і ми підписали кілька великих угод щодо хмарних послуг, включаючи одну, яка, як очікується, принесе понад 30 млрд дол. річного доходу, починаючи з 2028 фінансового року".

Oracle демонструє значне зростання: її акції зросли більш ніж на 33% цього року, завдяки стійкому розширенню хмарного сегменту та зростаючому попиту на моделі штучного інтелекту. Як зазначає Bloomberg, компанія активно позиціонує себе як ключового гравця у наданні хмарних обчислювальних потужностей для розробки АІ, що є критично важливим для багатьох технологічних гігантів та стартапів. Раніше цього місяця Oracle завершила свій найкращий тиждень з 2001 року після публікації сильних фінансових результатів. Зараз капіталізація компанії вже досягає 614 млрд дол.

Oracle останніми місяцями уклала низку стратегічних угод у сфері АІ, що підкреслює її амбіції. Серед них – спільне підприємство Stargate з OpenAI та SoftBank, метою якого є інвестування мільярдів доларів у зміцнення АІ-інфраструктури. За інформацією Wall Street Journal, ця мегаугода свідчить про зміцнення позицій Oracle у змаганні з основними хмарними провайдерами, такими як Amazon Web Services та Microsoft Azure, особливо в сегменті високопродуктивних обчислень для АІ.

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